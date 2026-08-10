Mathura News: ग्रामीण बैंक का जंगला तोड़कर चोरी का प्रयास
Mathura News: शनिवार रात उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश की गई। चोरों ने जंगला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन कैश रूम और लॉकर तोड़ने में नाकाम रहे। हताश होकर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और राउटर चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदेह के आधार पर एक बेल्डर से पूछताछ की जा रही है।
Mathura News: थाना अंतर्गत कस्बा के मुख्य चौराहे पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जंगला तोड़कर शनिवार रात चोर अंदर घुस गये, लेकिन चोरी में सफल नहीं हो सके। पुलिस मौका मुआयना कर सीसी टीवी खंगाल जांच में जुट गयी। बैंक प्रबंधक ने तहरीर देते हुए एक बेल्डर पर शक जाहिर किया गया है। शनिवार रात कस्बा के मुख्य चौराहे पर स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बाहर का जंगला तोड़कर चोर बैंक के अंदर घुस गए। बताते हैं कि अंदर जाकर कैश रूम एवं लॉकर आदि का गेट तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शातिर सफल नहीं हो सके। इस दौरान हताश होकर शातिर अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर एवं राउटर अपने साथ ले गए।
इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोगों ने बैंक का जंगला टूटा देखकर बैंक प्रबंधक को सूचित किया। रविवार को बैंक प्रबंधक रजत चौधरी ने बैंक आकर थाना फरह में तहरीर दी गई है और कुछ दिन पूर्व बैंक के कैश रूम के गेट में बिल्डिंग करने वाले बेल्डर पर शक जाहिर किया गया है। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुट गयी। थाना प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल ने बताया कि बैंक प्रबंधक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसी टीवी फुटेज खंगालने के साथ ही लोकल इंटेलीजेंस की मदद से बैंक से चोरी करने के प्रयास करने वालों की तलाश कर रही है।
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