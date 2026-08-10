Mathura News: ग्रामीण बैंक का जंगला तोड़कर चोरी का प्रयास

Mathura News: थाना अंतर्गत कस्बा के मुख्य चौराहे पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जंगला तोड़कर शनिवार रात चोर अंदर घुस गये, लेकिन चोरी में सफल नहीं हो सके। पुलिस मौका मुआयना कर सीसी टीवी खंगाल जांच में जुट गयी। बैंक प्रबंधक ने तहरीर देते हुए एक बेल्डर पर शक जाहिर किया गया है। शनिवार रात कस्बा के मुख्य चौराहे पर स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बाहर का जंगला तोड़कर चोर बैंक के अंदर घुस गए। बताते हैं कि अंदर जाकर कैश रूम एवं लॉकर आदि का गेट तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शातिर सफल नहीं हो सके। इस दौरान हताश होकर शातिर अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर एवं राउटर अपने साथ ले गए।