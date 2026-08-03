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Mathura News: खाना खा रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: हरिदास रेस्टोरेंट में शनिवार की रात एक युवक पर आधा दर्जन लोगों ने हमला किया। हमलावरों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और कुर्सी-टेबल तोड़ दिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mathura News: खाना खा रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला

Mathura News: रेस्टोरेंट में खाना खा रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने हमला बोल दिया। रेस्टोरेंट में भी तोड़-फोड़ की गई। मारपीट की घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसी टीवी में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार हाथरस निवासी हरेंद्र उर्फ़ छोटू अटल्ला चुंगी क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस जो किराये पर लेकर उसका संचालन करता है। शनिवार की देर रात को वह परिक्रमा मार्ग स्थित हरिदास रेस्टोरेंट पर खाना खाने गया था, तभी वहां आधा दर्जन युवक आये और उसके साथ मारपीट करने लगे। रेस्टोरेंट में उत्पात मचाना शुरू कर दिया।

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जिस पर रेस्टोरेंट स्वामी और उसके कर्मियों ने भी विरोध जताया। इस दौरान आरोपी युवकों ने कुर्सी टेबिल तोड़ दी। घटना के बाद आरोपी भाग गये। इसके बाद पीड़ित कोतवाली पहुंचा और तहरीर दी, जिसमें बताया कि वह हमलावरों को नहीं जानता है। उनसे कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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