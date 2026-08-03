Mathura News: अग्रवंशी महिलाओं ने हर्षोल्लास से मनाया भाई पंचमी का त्योहार

Mathura News: महिलाओं ने बामी और करील वृक्ष पर किया पूजन, घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामनाअग्रवंशी महिलाओं ने हर्षोल्लास से मनाया भाई पंचमी का त्योहार

Mathura News: अग्रवाल समाज ने सोमवार को भाई पंचमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया। यह पंचमी मुख्य रूप से अग्रवाल समाज द्वारा मनाई जाती है। इस दिन महिलाओं ने बामी व करील वृक्ष का पूजन कर घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पर्व को लेकर एक दिन पहले से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अग्रवाल समाज की सपना अग्रवाल ने बताया कि आज के दिन सभी अग्रवंशी परिवारों में ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। घरों में हलवा, पूड़ी, भजिए, सब्जी बनाई जाती हैं। साथ ही मोठ-चने गलाए जाते हैं। इनका प्रसाद देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद बामी और करील वृक्ष का पूजन किया जाता है।

महिलाओं का पूजा स्थान मीरा अग्रवाल और श्वेता अग्रवाल ने बताया कि मथुरा के नरसी विहार स्थित शिव मंदिर सहित अन्य स्थानों पर बामी बनी हुई हैं। सुबह से ही महिलाओं का इन स्थानों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। महिलाओं ने बामी और करील वृक्ष का विधिवत पूजन किया। जिन स्थानों पर बामी नहीं थी, वहां महिलाओं ने बगीचे में पेड़ के पास पूजन कर घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। अग्रवाल बहुल क्षेत्रों में सुबह जल्दी ही यह पूजा संपन्न हुई। इस दिन घर की बहन-बेटियों को परिवार के लोग भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। मनीषा अग्रवाल ने बताया कि मान्यता के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने नागराज कुमुद की पुत्री माधवी से विवाह किया था। अग्रसेन जी के पुत्रों का विवाह भी नागवंश की कन्याओं के साथ हुआ था। इस प्रकार नाग अग्रवालों के मामा परिवार से हैं।

नागों के प्रति आदर का भाव इसी कारण अग्रवाल समाज में नागों के प्रति आदर का भाव है और उनकी पूजा की जाती है। विवाह के अवसर पर छत्र पर चुनरी चढ़ाई जाती है। वर के ऊपर जो छत्र लेकर चला जाता है उस पर चुनरी सर्प के फन के आकार में लगाई जाती है। हाथों के थापे, पूजा स्थल और घर के द्वार पर नागों के चित्र बनाए जाते हैं, जो नाग पूजा के प्रतीक हैं। त्योहारों और नाग पंचमी पर नागों के चिह्न पूजनीय होते हैं। इस प्रकार अग्रवाल व नागवंश का घनिष्ठ संबंध है.