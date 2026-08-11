Mathura News: छात्रवृत्ति के लिए 57 कालेज अपनी प्रोफाइल नहीं कर रहे लॉक

Mathura News: मथुरा, दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने में बाधा बन रहे कालेजों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों की जिले की मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने जमकर क्लास वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ली। उन्होंने कहा आप की यह लापरवाही गरीब छात्रों की पढाई में बाधा बन सकती है। इसलिए समय रहते अपने अपने कालेज की सूचनाओं से संबंध में डॉटा लॉक कर दें। ताकि छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति पाने में परेशानी नहीं हो। जनपद में सामान्य, एससी/एसटी, पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्र वृत्ति के फार्म भरने से पूर्व उनके अध्ययन करने वाले कालेजों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य अपने अपने कालेज के डाटा की प्रोफाइल ऑन लाइन फीड़ कर डाटा लॉक नहीं कर रहे हैं।

जिले के अधिकारियों के द्वारा बार बार पत्र लिखकर व वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिए जाने के बाद भी जिले के 57 कालेजों के द्वारा डाटा लॉक नहीं किया जा रहा है। इन कालेजों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों से सीडीओ ने मंगलवार को अपने कार्यालय से वीडीओ कांफ्रेसिंग के माध्यम से वार्ता की। जिसमें उन्होंने कहा कि अभी समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति की साइट खुली हुई है। यदि समय रहते कालेज का डाटा लॉक नहीं किया गया तो छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह साइट कभी भी बंद हो सकती है। आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो गरीब छात्रों को परेशानी होगी। उनका भी फार्म ऑनलाइन जमा नहीं होगा। इसलिए जो समय बचा है उसका सदुपयोग करें। सीडीओ ने बताया कि वे इस प्रकरण की रोजना समीक्षा कर रही हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि जनपद में कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं का डाटा लॉक नहीं करने वाले कालेज 14, कक्षा 11 व 12 वीं की कक्षाओं से संबंधित डाटा लॉक नहीं करने वाले कालेज 47 हैं।