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Mathura News: 21वीं स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: सात और आठ अगस्त को प्रयागराज में दिखाएंगे दम21वीं स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन21वीं स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ल

Mathura News: 21वीं स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन

Mathura News: जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को 21वीं स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए गणेशरा स्पोटर्स स्टेडियम में चयन ट्रायल आयोजित किया गया। चयनित खिलाड़ी सात से आठ अगस्त तक प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएंगे। चयन ट्रायल जिला उप क्रीड़ाधिकारी आजाद सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव जय सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अंडर-18 आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सुजल कुमार, ललित, यश चौधरी, प्रिंस यादव और शिवा का चयन हुआ। बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अनामिका पाल, मधु कुंतल, रुचि और श्रद्धा उपाध्याय चयनित हुईं।

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वहीं अंडर-18 बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में दुष्यंत, सुजल कुमार, शिवा और भूपेंद्र प्रताप सिंह, जबकि बालिका वर्ग की 200 मीटर दौड़ में माधुरी कुंतल और श्रद्धा उपाध्याय का चयन किया गया। अंडर-18 बालक वर्ग की 400 मीटर दौड़ में दुष्यंत चौधरी, जबकि बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ में रुचि, प्रिया और मोहिनी चयनित हुईं। अंडर-18 आयु वर्ग की 1000 मीटर दौड़ में आदित्य तोमर, संजय, दीपक कुमार रावत, भूपेंद्र सिंह, रितेश कुमार रावत और अमित का चयन हुआ। अंडर-16 बालिका वर्ग की जैवलिन थ्रो में गुनगुन शर्मा, अंडर-18 बालिका वर्ग की जैवलिन थ्रो में सोनिया सिंह, तथा अंडर-18 बालिका वर्ग की शॉटपुट में आराध्य वर्मा का चयन किया गया।अंडर-18 बालक वर्ग की डिस्कस थ्रो में राज राजपूत, प्रदीप और चिराग, जबकि लांग जंप में ललित, कृष्णा और यश चयनित हुए। बालिका वर्ग की लांग जंप में हेमलता और रुचि का चयन हुआ। अंडर-14 बालक वर्ग की जैवलिन थ्रो में हिमांशु, योगेंद्र और अंकुर, अंडर-16 आयु वर्ग की जैवलिन थ्रो में अभिषेक, भूपेंद्र और अनंत तोमर का चयन किया गया। अंडर-18 बालक वर्ग की 400 मीटर बाधा दौड़ में ललित कुमार और जय प्रकाश, जबकि 110 मीटर बाधा दौड़ में सचिन का चयन हुआ। इस अवसर पर जिला उप क्रीड़ाधिकारी आजाद सिंह ने कहा कि भारत एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहा है और युवा खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणादायक है। सचिव जय सिंह ने चयनित सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि वे अपना यूआईडी नंबर 03 अगस्त तक जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। चयन ट्रायल के दौरान सह सचिव पदम सिंह कौन्तेय, डॉ. दलवीर सिंह कौन्तेय, एथलेटिक्स कोच दिनेश सिंह, नितिन शर्मा, लोकेश गौतम, पूजा, शिवम ठाकुर और अरुण का सहयोग रहा। अंत में डॉ. दलवीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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