मथुरा-वृंदावन नगर निगम में 10 पार्षद और 13 पंचायतों में 39 सदस्य मनोनीत, देखिए लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा-वृंदावन नगर निगम में 10 और जनपद की 13 नगर पंचायतों में 39 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। मई 2023 के चुनाव के बाद से लंबित इन नियुक्तियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सक्रियता के बाद हरी झंडी मिली है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम मथुरा-वृंदावन के अलावा जनपद की 13 नगर पंचायतों में सदस्य मनोनीत किए गए हैं। नगर विकास विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गयी। नगर निगम मथुरा-वृंदावन में 10 पार्षद मनोनीत किए गए हैं, जबकि 13 नगर पंचायतों में 39 सदस्यों के मनोनयन की अधिसूचना जारी की गयी है। प्रत्येक पंचायत में 3 सदस्यों को उनकी योग्यता और क्षेत्रीय सक्रियता के आधार पर जगह मिली है।

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नगर निगम के चुनाव मई 2023 में हुए थे। उसके बाद पार्टी ने जनवरी 2024 में जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से नामों के पैनल मंगवाए गए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हुई लेकिन पार्षदों के मनोनयन का ऐलान नहीं हुआ।

इधर, पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन स्तर पर काम में तेजी आई है। पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विचार मंथन के बाद सूची को बीते सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को भेज दिया था। उसके बाद इन्हें जारी कर दिया गया है। इन मनोनयन को कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है।

नगर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मथुरा-वृंदावन में विमला महावर निवासी ई-121 गोविन्द नगर, अशोक राज सिंह निवाी तारसी चौराहा, तारसी, गणेश अग्रवाल उर्फ प्रकाश कृष्णा नगर, मथुरा-वृन्दावन, विष्णु अग्रवाल निवासी 91/77, मानिक चौक, संजीव गुलाटी निवासी आनंदधाम, जितेन्द्र भारद्वाज निवासी जमुना बिहार कॉलोनी जमुनापार, विष्णु सैनी निवासी सदर बड़ा चौराहा, मुन्ना लाल निषाद निवासी रतन छतरी वृंदावन, शिवकुमार रावत निवासी छाता बाजार, शशि शुक्ला निवासी व्यास घेरा, वृन्दावन को पार्षद मनोनीत किया है। वर्तमान में नगर निगम में जनता द्वारा चुने गए 70 पार्षद हैं।