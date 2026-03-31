शादी वाले रुपये से भाई की जमानत करा लेना; समाज के तानों से तंग आकर किशोरी ने दे दी जान

मथुरा में एक किशोरी समाज के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने लिखे सुसाइड नोट में किसी परिजन को परेशान न करने की अपील करते हुए कहा कि उसकी शादी वाले रुपयों से भाई की जमानत करा लेना।

UP News: यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां थाना नौहझील के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने रविवार देर रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने लिखे सुसाइड नोट में किसी परिजन को परेशान न करने की अपील करते हुए कहा कि उसकी शादी वाले रुपयों से भाई की जमानत करा लेना। उसने यह कदम कुछ लोगों द्वारा दिये जाने वाले ताने को लेकर उठाया है। पुलिस ने शव का वीडियोग्राफी के मध्य पैनल से पोस्टमार्टम कराया है।

15 वर्षीय किशोरी ने रविवार देर रात गले में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। सुबह पौने पांच बजे जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष नौहझील सोनू कुमार ने पुलिस टीम संग मौका मुआयना कर फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने जांच को नमूने कलेक्ट किये और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भिजवा कर मामले की जांच शुरू कर दी। शव का पोस्टमार्टम चिकित्सीय पैनल से वीडियोग्राफी के मध्य कराया गया। इस दौरान पुलिस को एक पेज का सुइसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने उसे कब्जे में ले जांच को फोरेंसिक लैब भिजवाया है।

रात में किशोरी ने लिखा था सुसाइड नोट पुलिस सूत्रों के अनुसार आत्महत्या करने से पहले किशोरी ने सुसाइड नोट लिखा था। इसमें लिखा है कि उसे कोई मरने पर मजबूर नहीं कर रहा है। वह यह कदम खुद ही उठा रही है। सब लोग समझ रहे हैं कि अर्जुन को मैंने मरवाया है। गांव वाले व सगे संबंधी मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। कुछ पड़ोस के लोग उसे ताना दे रहे हैं, यह सहन नहीं हो रहा। कम से कम मेरी वजह से जेल गया मेरा भाई तो आ जाएगा। उसने तो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए यह किया। अगर किसी को उसकी राइटिंग पर शक हो तो उसकी क्लास की दोस्तों से जानकारी कर लें। जो भी रुपये मेरी शादी में लगने थे, उसके मरने के बाद उससे भाई को जेल से छुड़वा लें।

इस मामले में एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि नौहझील क्षेत्र में किशोरी ने आत्महत्या कर ली है। उसने मृत्यु से पूर्व एक सुइसाइड नोट भी लिखा है। इसमें उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में भाई के जेल जाने व लोगों के ताने सुनकर खुद आत्महत्या करने की बात लिखी है। पुलिस ने शव का चिकित्सीय पैनल व वीडियोग्राफी के मध्य पोस्टमार्टम कराया है।