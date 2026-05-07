बदमाशों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस, एक साथ दो का एनकाउंटर, 4 दिन में 4 को मार गिराया
उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में दो बदमाशों को मार गिराया। दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए बदमाशों का नेटवर्क यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक फैला था।
UP News: यूपी में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। मथुरा में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने एक साथ दो बदमाशों को मार गिराया है। थाना सुरीर के कस्बा टैंटीगांव में डकैती में शामिल बदमाशों धर्मवीर उर्फ लम्बू और राजेंद्र उर्फ पप्पू को ढेर कर दिया गया है। बावरिया गिरोह के दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में स्वाट प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्गविजय सिंह भी गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास था। इन बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं।
यूपी में पिछले चार दिनों में ही चार बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। मथुरा से पहले सोमवार को आंबेडकरनगर और बुधवार को हरदोई में एक-एक बदमाशों को मार गिराया गया था। आंबेडकर नगर में चार बच्चों और महिला की हत्या करने वाले आमिर को पुलिस ने ढेर किया था। हमीरपुर में मासूम का अपहरण कर हत्या करने वाले मेहनूर को पुलिस ने मार गिराया था। इसके अलावा अलग अलग जिलों में दर्जनों अपराधियों को मुठभेड़ के बाद जेल भेजा गया है। इनमें कई का हाफ एनकाउंटर यानी पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है।
मथुरा में डकैती के बाद एक्शन में आई पुलिस
मथुरा के एसपी सुरेश चंद रावत ने बताया कि डकैतों की तलाश में पुलिस की 17 टीमें लगी हुई थीं। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि टैंटीगांव अंडर पास के समीप गुरुवार सुबह पांच बजे अपाचे बाइक सवार बदमाशों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से राजस्थान का धर्मवीर उर्फ लम्बू और राजेन्द्र उर्फ पप्पू घायल हो गए। फायरिंग में एसओजी प्रभारी और कांस्टेबल भी घायल हो गए। सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बदमाशों पर डीआईजी आगरा की ओर से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
कारोबारी के परिजनों को बंधक बनाकर हुई थी डकैती
उन्होंने बताया कि बदमाशों ने सुरीर क्षेत्र के कस्बा टैंटीगांव में 23 अप्रैल की रात व्यवसायी अजय अग्रवाल के मकान में छत के रास्ते घुसकर परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। इस दौरान बदमाश असलहे से डरा धमका कर अलमारी की चाबी लेकर करीब 12 लाख रुपए के जेवर और 3.22 लाख रुपये नकदी लूट ले गए थे। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे।
सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद पीछे पड़ी पुलिस
घटना के खुलासे में एसएसपी श्लोक कुमार ने एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत और सीओ मांट के नेतृत्व में 17 टीमें लगाई थी। पुलिस टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मथुरा अलीगढ़, नोएडा, हापुड़ के अलावा राजस्थान में बदमाशों का सुराग हासिल किया और इनके पीछे लगी थी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।