मथुरा के दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, रेप में सफल न होने पर जिंदा जला दिया था महिला को

उमेश 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का वेश धारण कर घर में घुस गया था। उमेश ने महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर उसे जला दिया। महिला की चीखें सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश छत से कूद गया था।

UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गांव में रेप में सफल न होने पर महिला को जिंदा जला देने वाले दरिंदे को उसके किए की सजा सुना दी गई है। इस दरिंदे को सांसों का साथ छूट जाने तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मथुरा के जिला जज विकास कुमार की अदालत ने मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनाई। मथुरा में यह जघन्य वारदात करीब 13 महीने पहले 11 मार्च 2025 को हुई थी। महिला को आग लगाने के बाद भाग रहा आरोपी छत से कूद कर घायल हो गया था।

घटना मथुरा के फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। इस गांव में पलवल (हरियाणा) के हसनपुर का रहने वाला उमेश पुत्र लक्ष्मण 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का वेश धारण कर घर में घुस गया था। उमेश ने महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर उसे जला दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश छत से कूद गया था। जिससे वह घायल हो गया था। महिला को गंभीर हालत में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था।

उधर, घायल उमेश को फरह पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला के पति ने उमेश के खिलाफ फरह थाने में पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई जिलाजज विकास कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने उमेश को फांसी की सजा सुनाई है।

भरी दुपहरिया घर में घुस गया था उमेश उमेश ने जिस रोज इस घटना को अंजाम दिया था वो मंगलवार का दिन था। दोपहर करीब 12 बजे थाना क्षेत्र के विवाहिता घर में अकेली थी। पति खेत पर मजदूरी करने गया था। उसके दो बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गये थे और वह कमरे में टीवी देख रही थी। आरोप है कि तभी महिला के वेश में साड़ी पहन कर घर में उमेश घुस आया। वह प्लास्टिक की बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लेकर आया था। वह कमरे में पहुंचा, जहां महिला बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। कमरे में पहुंचकर उमेश ने दुष्कर्म का प्रयास किया जिसका महिला ने विरोध किया।