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मथुरा के दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, रेप में सफल न होने पर जिंदा जला दिया था महिला को

May 05, 2026 05:36 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मथुरा
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उमेश 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का वेश धारण कर घर में घुस गया था। उमेश ने महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर उसे जला दिया। महिला की चीखें सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश छत से कूद गया था।

मथुरा के दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, रेप में सफल न होने पर जिंदा जला दिया था महिला को

UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गांव में रेप में सफल न होने पर महिला को जिंदा जला देने वाले दरिंदे को उसके किए की सजा सुना दी गई है। इस दरिंदे को सांसों का साथ छूट जाने तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मथुरा के जिला जज विकास कुमार की अदालत ने मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनाई। मथुरा में यह जघन्य वारदात करीब 13 महीने पहले 11 मार्च 2025 को हुई थी। महिला को आग लगाने के बाद भाग रहा आरोपी छत से कूद कर घायल हो गया था।

घटना मथुरा के फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। इस गांव में पलवल (हरियाणा) के हसनपुर का रहने वाला उमेश पुत्र लक्ष्मण 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का वेश धारण कर घर में घुस गया था। उमेश ने महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर उसे जला दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश छत से कूद गया था। जिससे वह घायल हो गया था। महिला को गंभीर हालत में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था।

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उधर, घायल उमेश को फरह पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला के पति ने उमेश के खिलाफ फरह थाने में पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई जिलाजज विकास कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने उमेश को फांसी की सजा सुनाई है।

भरी दुपहरिया घर में घुस गया था उमेश

उमेश ने जिस रोज इस घटना को अंजाम दिया था वो मंगलवार का दिन था। दोपहर करीब 12 बजे थाना क्षेत्र के विवाहिता घर में अकेली थी। पति खेत पर मजदूरी करने गया था। उसके दो बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गये थे और वह कमरे में टीवी देख रही थी। आरोप है कि तभी महिला के वेश में साड़ी पहन कर घर में उमेश घुस आया। वह प्लास्टिक की बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लेकर आया था। वह कमरे में पहुंचा, जहां महिला बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। कमरे में पहुंचकर उमेश ने दुष्कर्म का प्रयास किया जिसका महिला ने विरोध किया।

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तभी उमेश ने महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगा दी। आग लगते ही महिला ने उमेश को पकड़ने की कोशिश की तो वह भी मामूली रूप से झुलस गया। जल रही महिला के चीखने पर आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे। लोगों को आते देख आरोपी छत पर भागा। वह गली में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला को जलता देख ग्रामीण आग बुझाने में जुट गये। लेकिन तब तक वह बहुत ज्यादा जल चुकी थी। आरोपी को भी लोगों ने दबोच लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों की हालत गंभीर देख आनन फानन में एंबुलेंस की मदद से उन्हें फरह सीएचसी पहुंचाया। हालत चिंताजनक होने पर आगरा एसएन में भर्ती कराया गया। बाद में महिला की मौत हो गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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