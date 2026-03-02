मथुरा की लट्ठमार होली को बदनाम करने की साजिश, वीडियो वायरल करने वाले 9 यूट्यूबरों पर FIR

मथुरा पुलिस ने लट्ठमार होली के पुराने और एडिटेड वीडियो वायरल कर ब्रज की परंपरा को बदनाम करने वाले 9 यूट्यूबरों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों पर भ्रामक नरेटिव फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है।

Mathura News; कान्हा की नगरी मथुरा की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार और लड्डूमार होली की सदियों पुरानी परंपरा को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश करने वालों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। ब्रज की 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने और भ्रामक नरेटिव फैलाने के आरोप में 9 यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुराने वीडियो को इस वर्ष का बताकर फैलाया भ्रम एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि कुछ शरारती तत्वों और व्यूज के भूखे यूट्यूबरों ने पिछले वर्षों के विवादित वीडियो क्लिप को इस वर्ष की बरसाना और नंदगांव की होली से जोड़कर वायरल किया। इन एडिटेड वीडियो के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई कि होली के दौरान अव्यवस्था या अभद्रता हुई है। पुलिस के अनुसार, इस भ्रामक प्रचार से न केवल ब्रज की छवि खराब हुई, बल्कि स्थानीय समाज में भारी आक्रोश फैल गया।

सामाजिक वैमनस्य और महिलाओं में डर फैलाने का आरोप एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि इन भ्रामक वीडियो के कारण क्षेत्र में अफवाहें फैल रही थीं, जिससे सामाजिक वैमनस्य और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया था। विशेष रूप से इन वीडियो के जरिए महिला श्रद्धालुओं में असुरक्षा और भय की भावना पैदा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष की होली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी भी श्रद्धालु ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज, तलाश जारी बरसाना पुलिस ने चिन्हित किए गए 9 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (2), 353 (2) बी और आईटी एक्ट की धारा 67/67ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की सर्विलांस टीम इन आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर रही है। एसपी देहात ने चेतावनी दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ और अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।