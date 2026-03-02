Hindustan Hindi News
मथुरा की लट्ठमार होली को बदनाम करने की साजिश, वीडियो वायरल करने वाले 9 यूट्यूबरों पर FIR

Mar 02, 2026 12:28 pm ISTYogesh Yadav मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद
मथुरा पुलिस ने लट्ठमार होली के पुराने और एडिटेड वीडियो वायरल कर ब्रज की परंपरा को बदनाम करने वाले 9 यूट्यूबरों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों पर भ्रामक नरेटिव फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है।

Mathura News; कान्हा की नगरी मथुरा की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार और लड्डूमार होली की सदियों पुरानी परंपरा को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश करने वालों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। ब्रज की 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने और भ्रामक नरेटिव फैलाने के आरोप में 9 यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुराने वीडियो को इस वर्ष का बताकर फैलाया भ्रम

एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि कुछ शरारती तत्वों और व्यूज के भूखे यूट्यूबरों ने पिछले वर्षों के विवादित वीडियो क्लिप को इस वर्ष की बरसाना और नंदगांव की होली से जोड़कर वायरल किया। इन एडिटेड वीडियो के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई कि होली के दौरान अव्यवस्था या अभद्रता हुई है। पुलिस के अनुसार, इस भ्रामक प्रचार से न केवल ब्रज की छवि खराब हुई, बल्कि स्थानीय समाज में भारी आक्रोश फैल गया।

सामाजिक वैमनस्य और महिलाओं में डर फैलाने का आरोप

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि इन भ्रामक वीडियो के कारण क्षेत्र में अफवाहें फैल रही थीं, जिससे सामाजिक वैमनस्य और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया था। विशेष रूप से इन वीडियो के जरिए महिला श्रद्धालुओं में असुरक्षा और भय की भावना पैदा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष की होली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी भी श्रद्धालु ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज, तलाश जारी

बरसाना पुलिस ने चिन्हित किए गए 9 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (2), 353 (2) बी और आईटी एक्ट की धारा 67/67ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की सर्विलांस टीम इन आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर रही है। एसपी देहात ने चेतावनी दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ और अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

प्रशासन ने बताया कि 24 फरवरी से शुरू हुए होली महोत्सव के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और दंगा दमन दल समेत सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। लाखों श्रद्धालुओं ने बिना किसी बाधा के दर्शन और होली का आनंद लिया। पुलिस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पैनी नजर रख रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी भ्रामक सामग्री को वायरल होने से रोका जा सके।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

