यूपी में जीआरपी दरोगा की दबंगई, चाय मनाने से मना किया तो वैंडर पर की थप्पड़ों की बारिश, सस्पेंड

Feb 25, 2026 11:35 pm ISTDinesh Rathour मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद
मथुरा में स्टेशन पर जीआरपी दरोगा की दबंगई देखने को मिला। वैंडर ने चाय बनाने से मना किया तो दरोगा ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वीडियो जब वायरल हुआ तो एसपी रेलवे ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया।

यूपी के मथुरा में जीआरपी थाने में तैनात दरोगा ने स्टाल पर मौजूद वैंडर को जमकर थप्पड़ जड़े। वैंडर की गलती इतनी थी कि उसने दरोगा के कहने पर चाय नहीं बनाई थी। दरोगा की ये हरकत स्टाल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वायरल हो गया। एसपी रेलवे ने दरोगा को निलम्बित कर जांच के आदेश जारी किए हैं।

जंक्शन रेलवे स्टेशन के पलेटफार्म संख्या आठ पर जीआरपी थाने के निकट मानसिंह की कृष्णा फूड के नाम से खाना पान की स्टाल है। स्टाल पर बुधवार की सुबह करीब 8:15 बजे जीआरपी थाने में तैनात उप निरीक्षक विवेक सिंह पहुंचे और स्टाल पर मौजूद वैंडर सूरज चौहान को दूध का पेकिट देते हुए चाय बनाने के लिए कहा। सूरज ने दरोगा से कहा कि स्टाल की साफ सफाई करने के बाद वह चाय बनाकर दे देगा। कुछ देर बाद जब दरोगा वापस आए तब भी वैंडर साफ सफाई कर रहा था। उसने चाय नहीं बनाई थी। इस पर दरोगा ने पहले चाय बनाने के लिए कहा।

दरोगा ने वैंडर के गाल पर जड़े चांटे

वैंडर ने सफाई का काम पूरा करने के बाद चाय बनाने के लिए कहा। इसके बाद दरोगा ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। वैंडर ने उन्हें गालियां नहीं देने के लिए कहा, तो दरोगा का पारा चढ़ गया। दरोगा ने वैंडर के गाल पर चांटे जड़ दिए। दारोगा की ये हरकर स्टाल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और किसी प्रकार सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों में हड़कम्प मच गया। स्टाल संचालक मानसिंह ने बताया कि दरोगा ने वैंडर के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि उसने उसके मूंह में पेशब करने की बात भी कही थी। वैंडर सूरज ने बताया कि दरोगा ने स्टाल में रखे वाइफर से भी उसे मारने का प्रयास किया।

क्या बोले सीओ

सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि चाय बनाने से मना करने पर दरोगा ने स्टाल पर मौजूद वैंडर के साथ मारपीट की। जिसका वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी रेलवे ने दरोगा विवेक सिंह को निलम्बित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं। दरोगा द्वारा की गई मारपीट स्टाल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

