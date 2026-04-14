मथुरा नाव हादसे में दो और श्रद्धालुओं के शव यमुना से बरामद, मरने वालों की संख्या हुई 15

मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान यमुना नदी से एक महिला और एक युवक (यश भल्ला) का शव बरामद किया गया।

UP News: मथुरा में केशीघाट से बैराज तक चलाये जा रहे सर्च ऑपरेशन के तहत सोमवार सुबह दो शव और बरामद कर लिये। इनमें एक महिला और एक युवक का शव था। इनके शवों का पोस्टर्माटम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम गृह से दोनों के शव एम्बुलेंस द्वारा परिजन अपने घर ले गये। इस हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं के शव मिल चुके हैं। अभी भी लापता चल रहे एक और श्रद्धालु युवक पंकज मलहोत्रा की तलाश को सर्च ऑपरेशन जारी है।

बताते चलें कि शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे वृंदावन के केशीघाट के सामने यमुना में मोटरबोट डूब गयी थी। इस हादसे में रविवार तक 13 श्रद्धालुओं के शवों को एनडीआरएफ-एसडीआरएफ, पीएसी गोताखोर टीमों की मदद से पुलिस प्रशासन द्वारा निकलवाया गया था। इनके शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस-प्रशासन द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस की मदद से लुधियाना घर तक पहुंचाया गया।

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि सोमवार सुबह ही वह मौके पर पहुंच गये। सुबह करीब छह बजे से ही केशी घाट से गोकुल बैराज तक बनाये गये सात सेक्टरों में बांट कर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम, फ्लड पीएसी और निजी गोताखोरों की टीमें लापता श्रद्धालुओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन में जुट गयीं। सुबह करीब आठ बजे बंगाली घाट के समीप मोनिका और देवराहा बाबा आश्रम के समीप से यश भल्ला का शव मिला। तीन दिन तक पानी में रहने से शव फूल गये थे। इनकी परिजनों द्वारा शिनाख्त करने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिये गये।

शव मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मोर्चरी से एम्बुलेंस की मदद से शवों को परिजन ले गये। अभी भी एक श्रद्धालु लापता है। उसकी भी देर शाम तक तलाश कराई गयी,लेकिन वह नहीं मिल सका है। उसकी तलाश में मंगलवार सुबह से पुन:सर्च ऑपरेशन चलाया जायेगा। दूसरी ओर केशीघाट से बैराज तक ड्रोन कैमरे की मदद से भी तलाश कराई गयी है।