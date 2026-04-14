मथुरा नाव हादसे में दो और श्रद्धालुओं के शव यमुना से बरामद, मरने वालों की संख्या हुई 15
मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान यमुना नदी से एक महिला और एक युवक (यश भल्ला) का शव बरामद किया गया।
UP News: मथुरा में केशीघाट से बैराज तक चलाये जा रहे सर्च ऑपरेशन के तहत सोमवार सुबह दो शव और बरामद कर लिये। इनमें एक महिला और एक युवक का शव था। इनके शवों का पोस्टर्माटम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम गृह से दोनों के शव एम्बुलेंस द्वारा परिजन अपने घर ले गये। इस हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं के शव मिल चुके हैं। अभी भी लापता चल रहे एक और श्रद्धालु युवक पंकज मलहोत्रा की तलाश को सर्च ऑपरेशन जारी है।
बताते चलें कि शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे वृंदावन के केशीघाट के सामने यमुना में मोटरबोट डूब गयी थी। इस हादसे में रविवार तक 13 श्रद्धालुओं के शवों को एनडीआरएफ-एसडीआरएफ, पीएसी गोताखोर टीमों की मदद से पुलिस प्रशासन द्वारा निकलवाया गया था। इनके शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस-प्रशासन द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस की मदद से लुधियाना घर तक पहुंचाया गया।
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि सोमवार सुबह ही वह मौके पर पहुंच गये। सुबह करीब छह बजे से ही केशी घाट से गोकुल बैराज तक बनाये गये सात सेक्टरों में बांट कर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम, फ्लड पीएसी और निजी गोताखोरों की टीमें लापता श्रद्धालुओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन में जुट गयीं। सुबह करीब आठ बजे बंगाली घाट के समीप मोनिका और देवराहा बाबा आश्रम के समीप से यश भल्ला का शव मिला। तीन दिन तक पानी में रहने से शव फूल गये थे। इनकी परिजनों द्वारा शिनाख्त करने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिये गये।
शव मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मोर्चरी से एम्बुलेंस की मदद से शवों को परिजन ले गये। अभी भी एक श्रद्धालु लापता है। उसकी भी देर शाम तक तलाश कराई गयी,लेकिन वह नहीं मिल सका है। उसकी तलाश में मंगलवार सुबह से पुन:सर्च ऑपरेशन चलाया जायेगा। दूसरी ओर केशीघाट से बैराज तक ड्रोन कैमरे की मदद से भी तलाश कराई गयी है।
पिता को सौंपी यश की बैराज के समीप मिली ढोलक
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अब तक कुल 15 श्रद्धालुओं के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक लापता की तलाश में मंगलवार सुबह से पुन: सर्च ऑपरेशन चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि रविवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान यश भल्ला उर्फ युवराज की ढोलक को सर्च ऑपरेशन टीम ने गोकुल बैराज के समीप यमुना से बरामद किया था। वह इसी पर थाप देकर भक्ति में सरोबार हो जाता था। सोमवार को पुलिस प्रशासन ने बरामद की गयी ढोलक उसके पिता के सुपुर्द कर दी। बेटे की ढोलक मिलने पर पिता राकेश भल्ला की आंखों से आंसू निकलने लगे। इस मौके पर एडीएम वित्त पंकज वर्मा, सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह मौजद रहे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।