ग्रेजुएशन में नारद पुराण के गणितीय सिद्धांत पढ़ेंगे मैथ के छात्र, ड्राफ्ट तैयार; जानें डिटेल

पाठ्यक्रम ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें प्राचीन भारतीय अवधारणाओं को शामिल किया गया है। सूत्र-आधारित अंकगणित और बीजगणित, काल गणना, भारतीय नवाचार और वैदिक काल के शुल्ब सूत्रों से ज्यामिति को शामिल किया गया है। आयोग ने इस ड्राफ्ट पाठ्यक्रम पर उच्च शिक्षण संस्थानों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है।

यूजीसी ने स्नातक के छात्रों के लिए गणित के नये पाठ्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट में वैल्यू एडेड कोर्स का प्रस्ताव है, जिसमें नारद पुराण के गणितीय सिद्धांत शामिल है। अंकगणित और ज्यामिति से जुड़े सूत्रों का उल्लेख है। इसमें भारतीय बीजगणित का इतिहास और विकास पढ़ाया जाएगा। बहुपदों के विभाजन की विधि ट्रांसपोज एंड एप्लाई (परावत्यं योजयेत् सूत्र) के माध्यम से समझाई जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी नये पाठ्यक्रम ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें प्राचीन भारतीय अवधारणाओं को शामिल किया गया है। सूत्र-आधारित अंकगणित और बीजगणित, काल गणना (समय की गणना), भारतीय नवाचार और वैदिक काल के शुल्ब सूत्रों से ज्यामिति को शामिल किया गया है। आयोग ने इस ड्राफ्ट पाठ्यक्रम पर उच्च शिक्षण संस्थानों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है।

पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत तैयार लर्निंग आउटकम-आधारित पाठ्यक्रम ढांचा के अनुरूप है। इसमें तय किया गया है कि किसी भी कोर्स के अंत में छात्रों को कौन-कौन सी क्षमताएं और ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसी के मुताबिक इस पाठ्यक्रम को मेजर, माइनर, स्किल और वैल्यू-एडेड कोर्सेज में बांटा गया है।

ड्राफ्ट मॉडल पाठ्यक्रम की तरह करेगा काम अधिसूचना में यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने स्पष्ट किया है कि यह ड्राफ्ट मॉडल पाठ्यक्रम की तरह काम करेगा और इससे पाठ्यक्रम बनाने में लचीलापन आएगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नए ड्राफ्ट पाठ्यक्रम में सूत्र आधारित बीजगणित को स्नातक कार्यक्रमों में एक माइनर या अतिरिक्त कोर्स के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव है।

पंचांग, उसमें बताए मुहूर्त की गणना भी सीखेंगे छात्र ड्राफ्ट पाठ्यक्रम में छात्रों को पंचांग और उसमें बताए गए मुहूर्त की गणना भी सिखाई जाएगी। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा सूर्य, चंद्रमा, तारों और पृथ्वी की गति से समय की गणना करने के तरीकों को सिखाया जाएगा। इसमें सूर्य सिद्धांत और आर्यभटीयम् जैसे ग्रंथों को शामिल होगा। युग, कल्प, ब्रह्मा का दिन, विष्णु वर्ष और शिव वर्ष जैसे दैवीय समय चक्र पढ़ाए जाएंगे। पाठ्यक्रम खगोलशास्त्र, पौराणिक कथाओं और संस्कृति का सम्मिलन होगा।

बोर्ड की बैठक में की जाएगी चर्चा एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की गणित विषय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में नए पाठ्यक्रम को नवीन शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर चर्चा होगी। इसमें स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।