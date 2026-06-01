घटिया था हमीरपुर के ढहे पुल के पिलर का मटेरियल, एक्सपर्ट की जांच में कई खामियां उजागर
निर्माणाधीन पुल ढहने के चौथे दिन सोमवार को राज्य सेतु निगम की 3 सदस्यीय टीम जांच करने पहुंची। करीब 3 घंटे तक चली जांच-पड़ताल में तमाम खामियां मिलीं। 5 नंबर पिलर के ढहे मलबे को देखते ही विशेषज्ञों ने घटिया निर्माण सामग्री की बात कही। कंक्रीट, सरिया और सीमेंट आदि के सैंपल लिए गए हैं।
UP News : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहने के चौथे दिन सोमवार को राज्य सेतु निगम की तीन सदस्यीय टीम जांच करने पहुंची। करीब तीन घंटे तक चली जांच-पड़ताल में तमाम खामियां मिलीं। पांच नंबर पिलर के ढहे मलबे को देखते ही विशेषज्ञों ने घटिया निर्माण सामग्री की बात कही। कंक्रीट, सरिया और सीमेंट आदि के सैंपल लिए गए हैं। इसकी जांच आईआईटी कानपुर या बीएचयू से कराई जाएगी।
सोमवार शाम करीब चार बजे लखनऊ से आई तीन सदस्यीय टीम में राज्य सेतु निगम के ज्वाइंट एमडी मिथिलेश कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर डिजाइन फरहान बासित और जीएम प्रेम सिंह थे। जिला स्तर पर गठित टीम के अध्यक्ष/एडीएम नमामि गंगे सुरेश कुमार, राज्य सेतु निगम कानपुर जोन के मुख्य प्रबंधक बीके सेन भी घटनास्थल पर मौजूद थे। टीम ने ध्वस्त पड़े पुल के मलबे का बारीकी से मुआयना किया। कोठी नंबर छह की नाप कराई। इसके बाद पिलर नंबर पांच के मलबे के पास पहुंचे। टीम ने इस तरह ढहने पर आश्चर्य जताया।
ज्वाइंट एमडी मिथिलेश कुमार ने कंक्रीट में झलक रहे बड़े-बड़े रेत के रोड़े देख चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया इस पिलर में प्रयोग किया गया मैटेरियल गड़बड़ है। इतने बड़े-बड़े रोड़े दिख रहे हैं जो किसी भी निर्माण के लिए खतरनाक होते हैं। कंक्रीट, सरिया और सीमेंट के नमूने भी लिए। गैस कटर की मदद से एक-एक मीटर लंबी सरियों की छड़ें काटकर अपने साथ ले गए हैं। ज्वाइंट एमडी ने बताया कि इसकी जांच आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बीएचयू से कराई जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही गुणवत्ता साफ होगी।
क्या बोले अधिकारी
राज्य सेतु निगम के ज्वाइंट एमडी मिथिलेश कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि पुल के ढहे पिलर में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। पूरे निर्माण में जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए सिरे से जांच कराने के बाद इस पुल का दोबारा निर्माण शुरू होगा।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें