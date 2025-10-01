Mastermind who duped student into suicide by cheating him for Rs 13 lakh in Free Fire game arrested फ्री फायर गेम में 13 लाख ठगकर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया, झारखंड से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsMastermind who duped student into suicide by cheating him for Rs 13 lakh in Free Fire game arrested

फ्री फायर गेम में 13 लाख ठगकर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया, झारखंड से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड

लखनऊ में छात्र को फ्री-फायर मैक्स गेम में फंसाकर उससे 13 लाख रुपये ठगने वाले आरोपित को झारखंड से पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। जालसाज की प्रताड़ना और रुपये ठगे जाने से परेशान छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊWed, 1 Oct 2025 10:58 PM
फ्री फायर गेम में 13 लाख ठगकर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया, झारखंड से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड

लखनऊ में छात्र को फ्री-फायर मैक्स गेम में फंसाकर उससे 13 लाख रुपये ठगने वाले झारखंड घाटशिला निवासी साइबर जालसाज सनत गोराई को पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। जालसाज की प्रताड़ना और रुपये ठगे जाने से परेशान छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जालसाज के पास से तमाम खातों से करीब पौने पांच लाख रुपये और ठगी के रुपये से खरीदा गया तीन लाख रुपये का माल बरामद किया है। गिरोह से जुड़े बिहार के वैशाली निवासी एक छात्र को भी पकड़ा था। पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ दिया गया।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक गिरफ्तार जालसाज झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले के घाटशिला थानाक्षेत्र के राज स्टेट मुस्लिम बस्ती निवासी सनत गोराई है। वह 12वीं पास है। ऑनलाइन गेमिंग खेलने और खिलाने में लोगों से ठगी करता था। धनुवासांड गांव में रहने वाले 14 वर्षीय कक्षा छह के छात्र ने 15 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी। छात्र के मोबाइल में फ्री-फायर मैक्स गेम खेले जाने की पुष्टि हुई थी। जालसाज ने गेमिंग के जरिए छात्र से 13 लाख रुपये ठग लिए थे।

छात्र के पिता सुरेश की तहरीर पर आज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। तफ्तीश में एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा और साइबर क्राइम सेल की टीम को लगाया गया था। लोकेशन और अन्य माध्यमों से सनत गोराई के बारे में पता चला। उसे पकड़ा गया। इसके बाद वैशाली के एक 16 साल के किशोर को पकड़ा गया। सनत गोराई की ठगी में अहम भूमिका मिली उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किशोर को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। गेमिंग के जरिए सनत ने छात्र का नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आदि भी ले लिया था। मोबाइल का भी पासवर्ड ले लिया था। इसके बाद उसके खातों से रुपये खुद ही कई बार निकाले थे।

लव मैरिज के बाद घरवालों ने निकाला तो चलाने लगा ठगी का नेटवर्क

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सनत गोराई ने वर्ष 2018 में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद उसे घरवालों ने निकाल दिया था। शातिर दिमाग सनत ने कुछ दिन नौकरी की। नौकरी से उसे मन माफिक रुपये नहीं मिल रहे थे। इसके बाद उसने आनलाइन ठगी का काम शुरू किया। दो साल से वह गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने लगा। यह ज्यादा आसान और फंसने के चांस भी उसके लिए कम थे। ठगी के रुपयों से उसने झारखंड में फ्लैट खरीदा। छात्र से ठगी गई रकम से उसने गृहस्थी का सामान खरीदा था।

गेम लेवल अपग्रेड करने के लिए जाल में फंसे बच्चों को उकसाकर ठगता था रुपये

एसीपी के मुताबिक सनत छात्रों को आनलाइन गेम में फंसाकर उनमें प्रतियोगिता कराता था। लेवल अपग्रेड करने के नाम पर उकसाता था। उकसा कर उन्हें गन, गोली, डायमंड और गेम से जुड़े अन्य उपकरण खरीदने के लिए कहा था। इसके नाम पर 80 रुपये से लेकर पांच और 10 हजार रुपये एक बार में ऐंठ लेता था। छात्र ऑनलाइन जब यह सब खरीदते थे तो वह खातों में रुपये ट्रांसफर करा लेता था। छात्र की आईडी और पासवर्ड लेकर सनत ने मोबाइल से साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया था।

100 से अधिक खातों में ट्रांसफर कराई रकम

जालसाज सनत ने छात्र से ठगे गए रुपयों को 100 से अधिक खातों में ट्रांसफर कराए थे। वह सब खाते किराए पर थे। साइबर क्राइम सेल की मदद से 25 खातों को फ्रीज कराया गया। उनमें 4.71 लाख रुपये फ्रीज कराए गए थे।

अपनी पुरानी आईडी बेचने का झांसा देकर ठगे थे तीन लाख, फिर नहीं दी

एसीपी के मुताबिक सनत ने छात्र से कहा था कि उसकी आईडी पुरानी हो गई है। वह अपनी आईडी तीन लाख रुपये में बेच देगा। चूंकि उसकी आईडी पुरानी है इस लिए साइबर वर्ल्ड में उस पर लोगों को विश्वास ज्यादा है। उसकी आईडी से जो भी गेम खेलेगा वह और बेहतर और डायमंड की श्रेणी में जीतेगा। उसने आईडी बेचने के नाम पर छात्र से तीन लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। इसके बाद न उसे आईडी दी और न ही पासवर्ड बताया। छात्र के विरोध पर उसे धमकी दी थी।

बिना उम्र सत्यापान के नाबालिग खेल रहे गेम

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक फ्री-फायर गेम प्रतिबंधित है। अब स्वीट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा फ्री-फायर मैक्स गेम की शुरुआत की गई है। यह गेम बालिगों के लिए है। गेम में रजिस्ट्रेशन नाबालिग भी करा रहे हैं। नाबालिग अपनी गलत उम्र फीड कर यह गेम खेल रहे हैं। यह गलत है। कंपनी को उम्र सत्यापन के लिए एक नियम बनाना चाहिए। इस संबंध में कंपनी को नोटिस दी जाएगी।

