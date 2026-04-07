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युवती के साथ हैवानियत वाले बहुचर्चित सिटी फॉरेस्ट कांड के सरगना की हत्या, कमरे में मिली लाश

Apr 07, 2026 07:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, हमीरपुर
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वीडियो में अधेड़ उम्र का कन्हैया करीब आधा दर्जन से अधिक अपने साथियों के साथ एक युवती के साथ हैवानियत करते हुए दिखाई दिया। युवती इनसे रहम की भीख मांगती रही। इसके बाद भी दरिंदे नहीं पसीजे और मारपीट कर दरिंदगी को अंजाम दे डाला। पुलिस एक्शन में आई और एक-एक व्यक्ति की शिनाख्त करते हुए धरपकड़ शुरू की गई।

युवती के साथ हैवानियत वाले बहुचर्चित सिटी फॉरेस्ट कांड के सरगना की हत्या, कमरे में मिली लाश

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर के बहुचर्चित सिटी फॉरेस्ट कांड के सरगना होने के आरोपी की कानपुर में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वह सदर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर भी था। दो अप्रैल को उसका शव चकेरी थानाक्षेत्र में एक किराए के कमरे में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या गला घोंटकर किए जाने की पुष्टि हुई। उधर सोमवार देर रात कानपुर की चकेरी पुलिस मृतक की पत्नी को उठा ले गई। इस दौरान पुलिस ने घर की भी तलाशी ली। पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। बता दें कि सिटी फॉरेस्ट कांड ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया था।

शहर के कालपी चौराहा गौरा देवी इलाके का निवासी कन्हैया शर्मा अगस्त 2022 को तब चर्चा में आया जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में कथित तौर पर अधेड़ उम्र का कन्हैया करीब आधा दर्जन से अधिक अपने साथियों के साथ एक युवती के साथ हैवानियत करते हुए दिखाई दिया था। युवती इनसे रहम की भीख मांगती रही। इसके बाद भी दरिंदे नहीं पसीजे और मारपीट कर दरिंदगी को अंजाम दे डाला। वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक-एक व्यक्ति की शिनाख्त करते हुए सभी की धरपकड़ शुरू की गई। कुल छह लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें दो नाबालिग थे। आरोप है कि इन सब दरिंदों का लीडर कन्हैया शर्मा था। गिरफ्तार होने के बाद कन्हैया शर्मा को मामले में सजा भी हुई थी। जमानत पर छूटने के बाद इसे जिला बदर कर दिया गया था।

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गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंडवा ली थीं भौंहे और मूछें

पुलिस के मुताबिक कन्हैया बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। वह सिटी फॉरेस्ट में अपने गैंग के साथ जोड़ों पर नजर रखता था। फिर उन्हें पकड़कर पीटना और उनसे वसूली करना इसका काम था। इससे पहले भी कई जोड़े इसके शिकार हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी, तब इसने सिर के बाल, मूंछे और यहां तक कि भौंहे तक मुंडवा ली थीं ताकि इसकी पहचान न हो सके।

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क्या था सिटी फॉरेस्ट कांड?

18 अगस्त 2022 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया। यह वीडियो शहर के सिटी फॉरेस्ट इलाके का था, जहां दरिंदों के झुंड में घिरी एक युवती संग हैवानियत हो रही थी। कोई उसके कपड़े फाड़ रहा था तो कोई उसके बदन को नोच-खसोट रहा था। उसे बेरहमी से पीटा भी गया था। युवती रहम की भीख मांग रही थी। वायरल वीडियो 16 अगस्त की दोपहर का बताया गया था। पीड़िता अपने मित्र के साथ सिटी फॉरेस्ट घूमने आई थी, तब उसके साथ दरिंदगी की वारदात हुई थी। जिसका वीडियो दरिंदों ने ही अपने मोबाइल से बनाया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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