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जियो टैगिंग को लेकर जबरदस्त विरोध, लखनऊ में बाजार बंद कर सड़क पर उतरे व्यापारी

By Yogesh Yadav
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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लखनऊ के व्यापारियों ने जियो टैगिंग को लेकर जबरदस्त विरोध जताया है। व्यापारी बाजार बंद कर सड़क पर उतरे गए और धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने खून से हस्ताक्षर वाला मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसीपी चौक को सौंपा है।

Opposition to geo tagging in lucknow
जीओ टैगिंग के खिलाफ रविवार को लखनऊ में व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया।

जियो टैगिंग की व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए व्यापारियों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। लखनऊ किराना कमेटी, लखनऊ गल्ला खाद्य व्यापार मंडल, भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के संयुक्त तत्वावधान में सुभाष मार्ग स्थित राम मंदिर के पास व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया। नाराज व्यापारियों ने सरकार और मंडी परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जियो टैगिंग की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की पुरजोर मांग उठाई।

इस अवसर पर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने चेतावनी दी कि सरकार व्यापारियों की सहनशीलता की परीक्षा न ले। उन्होंने कहा कि व्यापार को सरल बनाने के बजाय नए-नए नियम थोपकर लालफीताशाही और विभागीय उत्पीड़न को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग का जीना दुश्वार हो गया है। व्यापारी टैक्स देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन बदले में उसे केवल नोटिस और जटिलता मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि यह व्यवस्था वापस नहीं ली गई तो पूरे प्रदेश में बाजारों को अनिश्चितकालीन बंद कर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कृषि भवन से लेकर विधानसभा तक का घेराव शामिल होगा।

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एक जुलाई से लागू हुई है नई व्यवस्था

इस दौरान भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा प्रदेश में कृषि उपज के व्यापार के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पहले से ही प्रभावी रूप से संचालित है। ऐसी स्थिति में 01 जुलाई 2026 से जियोटैग ऐप के माध्यम से वाहन लोडिंग एवं अनलोडिंग के समय वाहन टैगिंग की एक अतिरिक्त समानांतर ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की भावना के विपरीत है।

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ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों पर बड़ा प्रभाव

प्रदेश में लगभग 251 गल्ला एवं सब्जी मंडियां हैं जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों के अनेक व्यापारी तकनीकी संसाधनों एवं डिजिटल दक्षता के अभाव में इस व्यवस्था का सुचारु रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं। परिणामस्वरूप व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं तथा कृषि उपज के विपणन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज के विपणन एवं बिक्री में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान व्यापारियों ने खून से हस्ताक्षर किए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एसीपी चौक को सौंपा गया।

बार-बार जीओ टैगिंग व्यावहारिक नहीं

लखनऊ गल्ला खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि नो-एंट्री के कारण माल की लोडिंग-अनलोडिंग देर रात या अलसुबह होती है। एक ही वाहन में अलग-अलग जिंसों के गेट पास होते हैं और माल ट्रांसफर होने पर बार-बार जियो टैगिंग करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ग्रामीण मंडियों में व्यापारियों और वाहन चालकों के पास आधुनिक स्मार्टफोन तक नहीं होते, ऐसे में तकनीकी चूक पर व्यापारियों को दोषी ठहराना सरासर गलत है।

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किराना कमेटी के महामंत्री प्रशांत गर्ग ने कहा कि प्री-अराइवल स्लिप और गेट पास की मौजूदगी में जियो टैगिंग का अतिरिक्त बोझ अनुचित है। इस दौरान अशोक कुमार अग्रवाल, रामशंकर अवस्थी, राजकुमार अग्रवाल, गिरधर लाल गुप्ता, श्रवण मिश्रा, योगेंद्र अग्रवाल और सोमिल गुप्ता समेत लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, उरई, बरेली सहित प्रदेश के कई जिलों के व्यापारी मौजूद थे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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