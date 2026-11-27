सीएम योगी के कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहा विशाल पंडाल, 3 जिलों से जुटेंगे 50 हजार विद्यार्थी
एक दिसंबर सीएम योगी सहारनपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट बांटेंगे। सीएम योगी के इस कार्यक्रम में तीन जिलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के 50 हजार छात्र-छात्राओं को एक दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टैबलेट वितरित करेंगे। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत होने वाले इस भव्य कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली रोड स्थित रिमाउंट डिपो ग्राउंड में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
कार्यक्रम में 50 हजार विद्यार्थियों की सहभागिता को देखते हुए मैदान में 72 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। संस्थानों के अनुसार छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक तीन-चार ब्लॉकों के बीच चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। एंबुलेंस और चिकित्सा टीमों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। पेयजल, जलपान, खानपान और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था के साथ दिशासूचक संकेतक लगाए जाएंगे।
सात पार्किंग स्थल, यातायात के लिए बनेगी कार्ययोजना
बड़ी संख्या में बसों और अन्य वाहनों के पहुंचने को देखते हुए सात पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं। शामली और मुजफ्फरनगर से आने वाली बसों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। वैकल्पिक प्रवेश मार्ग, वाहनों के आवागमन और आपातकालीन निकास को व्यवस्थित किया जाएगा। मंच, पंडाल, मीडिया पॉइंट और हेलीपैड की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया।
हर तीन-चार ब्लॉक के बीच तैनात होंगे डॉक्टर
विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रत्येक तीन-चार ब्लॉकों के बीच चिकित्सक तैनात होंगे। पर्याप्त एंबुलेंस और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता रहेगी। सीएमओ को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सकीय टीमों की ड्यूटी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना पास प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं मिलेगा प्रवेश
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी रहेगी। विभागीय पास की व्यवस्था लागू होगी। बिना अधिकृत पास किसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।