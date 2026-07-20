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लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग; धुएं का उठा गुबार, बिल्डिंग में कई सरकारी दफ्तर

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में सोमवार सुबह आग लग गई। ऊंची लपटें और घना धुआं 2 किमी दूर तक दिखाई दिया। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। इस इमारत में कई सरकारी दफ्तर हैं।

लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग; धुएं का उठा गुबार, बिल्डिंग में कई सरकारी दफ्तर

लखनऊ के हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में सोमवार सुबह करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। आग लगते ही इमारत से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं, जबकि घना धुआं लगभग 2 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जिस समय आग लगी, उस वक्त कार्यालय में अधिकांश कर्मचारी पहुंच चुके थे। घटना राजधानी के पॉश इलाके हजरतगंज में स्थित जवाहर भवन की है, जो विधानसभा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और दमकल विभाग आग बुझाने के साथ-साथ घटना की जांच में जुटे हैं। इस इमारत में कई सरकारी दफ्तर है

जवाहर भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए तीन-चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर लगातार प्रयास कर रही हैं। शुरुआती तौर पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। राहत की बात यह है कि भवन में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, आग से संपत्ति को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

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