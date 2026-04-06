कानपुर की आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास मंडी में भीषण आग, सिलेंडर और फ्रिज के कंप्रेशर फटे, 32 दुकानें जलकर राख

कानपुर के फूलबाग में आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास नानाराव पार्क सब्जी और फल मंडी में सोमवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना हाईटेंशन लाइन में हुए शार्ट सर्किट से हुई।

Kanpur News: कानपुर के फूलबाग में आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास नानाराव पार्क सब्जी और फल मंडी में सोमवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना हाईटेंशन लाइन में हुए शार्ट सर्किट से हुई। आग लगने से फास्टफूड की दुकानों में रखे सिलेंडर और फ्रिज के कंप्रेशर फटने लगे, जिससे अफरातफरी मचने के साथ ही आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते-देखते ट्टटर में लगने वाली 32 दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदारों की बाइकें, ठेले और नकदी भी जल गई। वहीं, लपटें उठती देखकर आर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपने अग्निशमन वाहन की मदद से आग बुझाना शुरू किया। इस बीच चार और अग्निशमन वाहन पहुंचे और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

नानाराव पार्क के बाहर फुटपाथ से लेकर आर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट के पास तक नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों में सब्जी, फल, पान, कपड़े, मछली, मुर्गे व फास्टफूड की दुकानें लगती हैं। दुकानदारों के मुताबिक शाम करीब साढ़े चार बजे फुटपाथ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में शार्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले प्रहलाद सैनी की मैगी की दुकान में चिंगारी गिरने से आग लगी। दोपहर में उनकी मां की मौत होने के कारण दुकान बंद थी। दुकान में रखे फ्रिज के कंप्रेशन में विस्फोट होने से आग बढ़ गई। दुकानदार अपना सामान हटाने में जुट गए। इस बीच फास्टफूड की दुकानों में रखे सिलेंडरों में विस्फोट होने लगे और आग बढ़ती गई। कुछ ही देर में बाजार में मौजूद दुकानदारों में चीख-पुकार मच गई।