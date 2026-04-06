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कानपुर की आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास मंडी में भीषण आग, सिलेंडर और फ्रिज के कंप्रेशर फटे, 32 दुकानें जलकर राख

Apr 06, 2026 11:16 pm ISTDinesh Rathour कानपुर
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कानपुर के फूलबाग में आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास नानाराव पार्क सब्जी और फल मंडी में सोमवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना हाईटेंशन लाइन में हुए शार्ट सर्किट से हुई।

कानपुर की आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास मंडी में भीषण आग, सिलेंडर और फ्रिज के कंप्रेशर फटे, 32 दुकानें जलकर राख

Kanpur News: कानपुर के फूलबाग में आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास नानाराव पार्क सब्जी और फल मंडी में सोमवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना हाईटेंशन लाइन में हुए शार्ट सर्किट से हुई। आग लगने से फास्टफूड की दुकानों में रखे सिलेंडर और फ्रिज के कंप्रेशर फटने लगे, जिससे अफरातफरी मचने के साथ ही आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते-देखते ट्टटर में लगने वाली 32 दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदारों की बाइकें, ठेले और नकदी भी जल गई। वहीं, लपटें उठती देखकर आर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपने अग्निशमन वाहन की मदद से आग बुझाना शुरू किया। इस बीच चार और अग्निशमन वाहन पहुंचे और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

नानाराव पार्क के बाहर फुटपाथ से लेकर आर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट के पास तक नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों में सब्जी, फल, पान, कपड़े, मछली, मुर्गे व फास्टफूड की दुकानें लगती हैं। दुकानदारों के मुताबिक शाम करीब साढ़े चार बजे फुटपाथ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में शार्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले प्रहलाद सैनी की मैगी की दुकान में चिंगारी गिरने से आग लगी। दोपहर में उनकी मां की मौत होने के कारण दुकान बंद थी। दुकान में रखे फ्रिज के कंप्रेशन में विस्फोट होने से आग बढ़ गई। दुकानदार अपना सामान हटाने में जुट गए। इस बीच फास्टफूड की दुकानों में रखे सिलेंडरों में विस्फोट होने लगे और आग बढ़ती गई। कुछ ही देर में बाजार में मौजूद दुकानदारों में चीख-पुकार मच गई।

लपटें उठती देख आर्डिंनेंस फैक्ट्री के फायरकर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया। सूचना पर सीएफओ दीपक शर्मा व लाटूश रोड फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा समेत आसपास के अग्निशमन अधिकारी टीम के साथ पहुंचे। इसके बाद लाटूश रोड से दो, मीरपुर व कर्नलगंज से एक-एक दमकल के वाहन पहुंचे। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। सीएफओ बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर बिना जनहानि के काबू पा लिया गया। आग लगने से बाजार की दुकान नंबर 41 से 73 नंबर तक की दुकानें जली हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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