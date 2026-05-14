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कानपुर में भीषण अग्निकांड; 50 फीट तक उठी आग की लपटें, 10 सिलेंडर फटे, 44 दुकानें जलकर खाक

Dinesh Rathour कानपुर
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कानपुर में गुरुवार को भीषण अग्निकांड हो गया। देखते ही देखते 50 फीट तक ऊंची लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते 10 सिलेंडर फट गए। जिससे चकरपुर मंडल में 44 दुकानें जलकर राख हो गईं।

कानपुर में भीषण अग्निकांड; 50 फीट तक उठी आग की लपटें, 10 सिलेंडर फटे, 44 दुकानें जलकर खाक

Kanpur News: कानपुर के चकरपुर मंडी में रोजाना की तरह सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। सुबह करीब 11:45 बजे अचानक चबूतरा नंबर-6 से आग की लपटें उठीं। दुकानदार चीख-चिल्ला कर इधर-उधर भागने लगे, फिर अचानक प्लास्टिक की कैरेट से भड़की आग ने फल व सब्जी की करीब 44 दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। दुकान में रखे करीब दस छोटे सिलेंडर फटने से आग ने रौद्र रूप ले लिया। आग से करीब 50 फीट तक उठती लपटों व धुएं के गुबार से आसपास इलाकों में अंधेरा छा गया। सूचना पर पहुंची दमकल की आठ गाड़ियों ने चौतरफा चबूतरे को घेरकर पानी की बौछार कर करीब ढाई से तीन घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तक तक 44 दुकानों का माल जलकर खाक हो गया था।

चकरपुर मंडी में 44 ट्रेडिंग कंपनियों को चबूतरा नंबर 6 अलॉट है, जहां सब्जी व फल की ज्यादातर आढ़त है। गुरुवार दोपहर किसी दुकानदार ने मुन्ना ब्रदर्स की फल आढ़त से तो किसी ने लाल बच्चा एंड संस से उठती लपटों को देखा। शुरुआत में व्यापारियों और कर्मचारियों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद मंडी में करीब 30 हजार प्लास्टिक की कैरेट व लकड़ी की वजह से आग और भयावह हो गई। इसके बाद आढ़त में रखे करीब दस छोटे सिलेंडर फटने से आग और ज्यादा भड़क उठी। फिर एकाएक 44 दुकानों को अपने आगोश में ले लिया।

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माल बचाने की कोशिश कर रहे कुछ आढ़ती लपटों से घिरे

चकरपुर मंडी में लगी आग में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन एक पल में उनकी दुकानें भी आगोश में आ गईं। इस दौरान खुद को लपटों से घिरा देख आढ़तियों ने जैसे-तैसे भाग कर अपनी जान बचाई।

हवा के झोंके के साथ और आग और ज्यादा धधकी

फल व्यापारी अंशुमान ने बताया कि वह चाहकर भी दुकान में रखा सामान नहीं बचा पाए। एक पल के लिए कोशिश की, लेकिन देखा कि हवा के झोंके के साथ आग इस कदर बढ़ी कि आस-पास की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर कई फीट उठती लपटों को देख वह दूर खड़े होकर सिर्फ सामान जलता देखते रहे।

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आंखों के सामने देखा बर्बादी का मंजर

फल व्यापारी अली ने बताया कि आग से उनका लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित आढ़तियों ने बताया कि आग में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। आंखों के सामने उन्होंने खुद को बर्बाद होने का मंजर देखा है।

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मंडी सचिव बोले- दो करोड़ का हुआ नुकसान

मंडी सचिव विजिन बालियान ने बताया कि छह नंबर चबूतरे में करीब 44 दुकाने थीं। नंबर एक से लेकर 44 नंबर दुकान तक आग लगी है। आग से करीब डेढ़ से दो करोड़ का नुकसान हुआ है। जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है, उनकी आर्थिक मदद कराने की हर संभव कोशिश की जाएगी। हालांकि, सचिव ने दावा किया कि छोटी आग पर काबू पाने के लिए उपकरण मौजूद रहते हैं। बड़ी घटना थी, इसलिए इतना नुकसान हुआ।

सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया, प्रथम दृष्टया शार्ट सर्किट से या फिर इधर-उधर फेंकी गई बीड़ी व सिगरेट से आग लगने की बात सामने आ रही है। सिलेंडर फटने से आग और ज्यादा भड़क उठी। 60 दुकानों में लगी आग को दमकल की आठ गाड़ियों ने चौतरफा पानी डालकर काबू पाया। इस दौरान करीब 50 हजार लीटर पानी लगा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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