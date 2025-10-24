Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmassive fire broke out three-story illegal warehouse Lucknow starting with firecrackers causing railing to collapse
लखनऊ के तीन मंजिला अवैध गोदाम में पटाखे से लगी भीषण आग, रेलिंग ढही; पांच दमकल कर्मी घायल

लखनऊ के तीन मंजिला अवैध गोदाम में पटाखे से लगी भीषण आग, रेलिंग ढही; पांच दमकल कर्मी घायल

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ की तीन मंजिला इमारत पर भीषण आग लग गई। जिस इमारत में आग लगी उसमें अवैध तरीके से पटाखे का गोदाम संचालित होता था। घटना में पांच दमकलकर्मी भी घायल हुए हैं।

Fri, 24 Oct 2025 10:54 PMDinesh Rathour लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ के अलीगंज इलाके के उस्मानपुर गांव में तीन मंजिला इमारत में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें अवैध तरीके से पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था। बिल्डिंग में आग लगने से आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में लोगों ने अपने-अपने घरों को खाली कर दिया। आग लगने की सूचना पर करीब दर्जन भर से अधिक दमकल की गाड़ियां माैके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मियों ने फायर फाइटिंग शुरू की। इस बीच गोदास से सटे एक अवैध हॉस्टल की रेलिंग ढह गई। नीचे खड़े होकर आग पर काबू पा रहे पांच दमकल कर्मी मलबे में दबने से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उस्मानपुर गांव के रिहायसी इलाके की तंग गलियों में व्यवसायी अमर जीत सिंह का फोटो फ्रेम का गोदाम है। तीन मंजिला गोदाम में लकड़ी की फंटियां, पटरे और प्लास्टिक के पाइप खचाखच भरे थे। मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम करीब पौने सात बजे किसी बच्चे ने बीड़ी माचिस बम दगाया। जलता हुआ बम गोदाम में गिरा और आग लग गई। गोदाम से आग की लपटें निकलती देख लोगों ने पानी फेंककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। देर रात तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |