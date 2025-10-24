लखनऊ के तीन मंजिला अवैध गोदाम में पटाखे से लगी भीषण आग, रेलिंग ढही; पांच दमकल कर्मी घायल
संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ की तीन मंजिला इमारत पर भीषण आग लग गई। जिस इमारत में आग लगी उसमें अवैध तरीके से पटाखे का गोदाम संचालित होता था। घटना में पांच दमकलकर्मी भी घायल हुए हैं।
लखनऊ के अलीगंज इलाके के उस्मानपुर गांव में तीन मंजिला इमारत में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें अवैध तरीके से पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था। बिल्डिंग में आग लगने से आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में लोगों ने अपने-अपने घरों को खाली कर दिया। आग लगने की सूचना पर करीब दर्जन भर से अधिक दमकल की गाड़ियां माैके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मियों ने फायर फाइटिंग शुरू की। इस बीच गोदास से सटे एक अवैध हॉस्टल की रेलिंग ढह गई। नीचे खड़े होकर आग पर काबू पा रहे पांच दमकल कर्मी मलबे में दबने से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उस्मानपुर गांव के रिहायसी इलाके की तंग गलियों में व्यवसायी अमर जीत सिंह का फोटो फ्रेम का गोदाम है। तीन मंजिला गोदाम में लकड़ी की फंटियां, पटरे और प्लास्टिक के पाइप खचाखच भरे थे। मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम करीब पौने सात बजे किसी बच्चे ने बीड़ी माचिस बम दगाया। जलता हुआ बम गोदाम में गिरा और आग लग गई। गोदाम से आग की लपटें निकलती देख लोगों ने पानी फेंककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। देर रात तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे।