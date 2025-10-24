लखनऊ के तीन मंजिला अवैध गोदाम में पटाखे से लगी भीषण आग, रेलिंग ढही; पांच दमकल कर्मी घायल

लखनऊ के अलीगंज इलाके के उस्मानपुर गांव में तीन मंजिला इमारत में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें अवैध तरीके से पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था। बिल्डिंग में आग लगने से आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में लोगों ने अपने-अपने घरों को खाली कर दिया। आग लगने की सूचना पर करीब दर्जन भर से अधिक दमकल की गाड़ियां माैके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मियों ने फायर फाइटिंग शुरू की। इस बीच गोदास से सटे एक अवैध हॉस्टल की रेलिंग ढह गई। नीचे खड़े होकर आग पर काबू पा रहे पांच दमकल कर्मी मलबे में दबने से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।