दिवाली की रात भीषण अग्निकांड, भारत-नेपाल बॉर्डर पर 48 दुकानें जलकर राख, 20 करोड़ का नुकसान
लखीमपुर खीरी में भारत-नेपाल बॉर्डर पर दिवाली की रात भीषण आग लग गई। आग ने दुकानों में जमकर तांडव मचाया। आग से करीब 48 दुकानें जलकर राख हो गईं। इस घटना से करीब 20 करोड़ का नुकसान हुआ है।
लखीमपुर खीरी, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिवाली की रात आग ने जमकर तांडव मचाया। भारत-नेपाल सीमा के गौरीफंटा बॉर्डर स्थित बनगांव मंडी में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर मंडी की 48 दुकानें जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई। व्यापारियों के मुताबिक शुरुआती आकलन में करीब 15 से 20 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। दिवाली के त्योहार पर हुए इस हादसे ने व्यापारियों की खुशियों को मातम में बदल दिया। कई दुकानदारों का सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया।
जानकारी के अनुसार, आग सबसे पहले व्यापारी किशोरी की दुकान में लगी। बताया जा रहा है कि दुकान में पूजा के बाद जल रही मोमबत्ती से आग लगने की आशंका है। दुकान में आग पकड़ने के बाद लपटों ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आग पूरी मार्केट में फैल गई। दुकानों में रखा सामान, कपड़े, किराना और अन्य व्यापारिक सामग्री जलकर नष्ट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय प्रशासन सक्रिय हो गया। आग की भयावहता को देखते हुए नेपाल प्रशासन से संपर्क साधा गया और आपसी समन्वय के बाद नेपाल के धनगढ़ी शहर से दमकल विभाग की दो गाड़ियां और एक जेसीबी मशीन मौके पर मंगाई गई।
घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियां
भारत की ओर से पलिया, गोला, निघासन और शाहजहांपुर समेत विभिन्न स्थानों से दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कई घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास किया। देर रात आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सका। व्यापारियों ने बताया कि नेपाल से आई जेसीबी मशीन की मदद से आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। जेसीबी से एक कतार में बनी दुकानों के बीच कुछ दुकानों को तोड़कर खाली जगह बनाई गई, जिससे आग की लपटों को आगे फैलने से रोकने में मदद मिली।
आग से करोड़ों का नुकसान
धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर व्यापारियों ने अपनी दुकानों में बड़ी मात्रा में सामान भर रखा था। त्योहार पर अच्छी बिक्री की उम्मीद में किया गया निवेश कुछ ही घंटों में राख हो गया। व्यापारियों के अनुसार, शुरुआती आकलन में करीब 15 से 20 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम पुष्पक तोमर, सीओ शिवम कुमार, तहसीलदार कमलेश प्रताप सिंह और गौरीफंटा कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
अग्निकांड के बाद दिखा दिल दहला देने वाला नजारा
एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट विवेक उपाध्याय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अग्निपीड़ित व्यापारियों से बातचीत कर उनका हाल जाना। प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। अग्निकांड के बाद घटनास्थल पर दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया। जिन दुकानों में कुछ घंटे पहले तक दीपावली की रौनक थी, वहां अब सिर्फ जली हुई दुकानों का मलबा और राख नजर आ रही थी। अपनी जिंदगी भर की कमाई और व्यापार को आंखों के सामने जलता देख कई व्यापारी फूट-फूटकर रोने लगे। कुछ लोगों की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे मौके पर ही बेहोश हो गए। दीपावली की शाम बनगांव मंडी के व्यापारियों के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
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