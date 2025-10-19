दिवाली से पहले फतेहपुर की पटाखा मंडी में भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, तीन लोग झुलसे
संक्षेप: दिवाली से एक दिन पहले फतेहपुर की पटाखा मंडी में भीषण आग लग गई। शांतिनगर में एमजी कॉलेज परिसर में स्थापित अस्थायी पटाखा मंडी में रविवार दोपहर लगी आग से ऊंची-ऊंची लपटें उठी तो हड़कंप मच गया।
दिवाली से एक दिन पहले फतेहपुर की पटाखा मंडी में भीषण आग लग गई। शांतिनगर में एमजी कॉलेज परिसर में स्थापित अस्थायी पटाखा मंडी में रविवार दोपहर लगी आग से ऊंची-ऊंची लपटें उठी तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज धमाकों की आवाज से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के करीब एक घंटे बाद भी धमाकों का सिलसिला जारी है। घटना में तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए। झुलसे लोगों केा अस्पताल भेजा गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर करीब सवा 12 बजे एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे बाजार में पटाखों के विस्फोट शुरु हो गए। तेज धमाकों से कई दुकानें ध्वस्त हो गईं आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें और धुंए का गुबार कॉलेज परिसर से कई किमी दूर तक दिखाई दे रहा है। मौके पर पहुंची दमकल की एक दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नियंत्रण के लिए मौके पर डटे हैं।
एसपी और डीएम ने घटनास्थल पर पहुंचे हैं। निरीक्षण कर राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आसपास के मकानों को खाली कराया जा है ताकि कोई बड़ी जनहानि न हो। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। नुकसान का आंकलन अभी नहीं हो सका है, लेकिन सैकड़ो दुकानों के जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।
