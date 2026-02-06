Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmassive fire broke out at New Taj Hotel Lucknow area was rocked by explosion and more than 500 people narrowly escaped
लखनऊ के न्यू ताज होटल में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, 500 से अधिक लोग बाल-बाल बचे

लखनऊ के न्यू ताज होटल में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, 500 से अधिक लोग बाल-बाल बचे

संक्षेप:

लखनऊ के विभूतिखंड में निर्माणाधीन पांच सितारा न्यू ताज होटल के बेसमेंट-वन में शुक्रवार शाम मशीन से निकली चिनगारी से आग लग गई।

Feb 06, 2026 10:45 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ के विभूतिखंड में निर्माणाधीन पांच सितारा न्यू ताज होटल के बेसमेंट-वन में शुक्रवार शाम मशीन से निकली चिनगारी से आग लग गई। घटना के समय बेसमेंट में करीब दो सौ और ऊपर के 16 तलों में मिलाकर 500 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। आग से बेसमेंट में रखे तारपीन, केमिकल और पेंट के ड्रमों में ताबड़तोड़ धमाके होने लगे। इससे मजदूरों में भगदड़ मच गई। सभी सुरक्षित बाहर आ गए। चार फायर स्टेशनों के दमकल कर्मी और एसडीआरएफ की टीम देर रात तक आग बुझाती रहीं। वहीं आस-पड़ोस की इमारतों में काम करने वाले भी आफिसों से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

निर्माणाधीन न्यू ताज होटल के बेसमेंट वन में शुक्रवार शाम करीब चार बजे पत्थर कटाई चल रही थी। इस बीच निकली चिनगारी तारपीन के ड्रम में पड़ गई। इससे अचानक आग का भभका निकला और धूधूकर जलने लगा। देखते-देखते आग विकराल हो उठी। बेसमेंट में चीख पुकार मच गई। काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। वे गिरते-पड़ते चीख पुकार करते हुए भागे। उधर, ऊपर के तलों पर भी काम कर रहे मजदूर चीख-पुकार करते हुए भागे। काला धुएं बेसमेंट से निकलकर ऊपर पहुंचने लगा। लोगों ने घटना की जानकारी दमकल को दी। इमारत में लगे इंजीनियर, ठेकेदार और मजदूर मिलाकर करीब 500 से अधिक लोग आनन-फानन निकलकर बाहर आ गए।

ये भी पढ़ें:आई लाइक यू...मनचले की शिकायत करने गई महिला यूट्यूबर के पीछे पड़ा सिपाही, मुकदमा

धमाको से फटे केमिकल और पेंट के ड्रम

सूचना पर इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह, एफएसओ इंदिरानगर केके सिंह, गोमतीनगर, हजरतगंज, सरोजनीनगर और आलमबाग की टीमें पहुंचीं। आग बुझानी शुरू की, तब तक बेकाबू हो चुकी थी। बेसमेंट और स्टोर में रखे तारपीन, केमिकल और पेंट के ड्रम आग की तपिश से ताबड़तोड़ धमाकों के साथ फटने लगे। इससे दहशत फैल गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल भी पहुंच गए। उन्होंने लोगों को ढाढस बंधाते हुए शांत कराया। आस पड़ोस की इमारतों में स्थित आफिसों से भी सैकड़ों लोग निकलकर सड़क पर आ गए। देर रात तक दमकल और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) फायर फाइटिंग करती रहे।

धुआं बना बाधा

अग्निकांड के दौरान पूरी इमारत में काला और दमघोंटू धुआं फैल गया था। धुआं कई किमी दूर से दिखाई दे रहा था। दमकल कर्मी धुएं और आग की तपिश के कारण पहले अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद ब्रीदिंग ऑपरेटस (बीए सेट) पहना और मास्क लगाकर अंदर दाखिल हुए। वहीं, इमारत और बेसमेंट से धुआं निकालने के लिए दमकल कर्मियों ने स्मोक एक्जास्टर लगाया। उससे धुआं निकाला।

ये भी पढ़ें:यूपी में आवारा कुत्तों को लेकर ऐक्शन में योगी सरकार, सभी जिलों को निर्देश जारी

एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन

सुरक्षा के दृष्टिगत एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। एसडीआरएफ ने बेसमेंट और ऊपर के तलों पर सर्च आपरेशन चलाया। हालांकि वहां कोई फंसा हुआ नहीं मिला। इसके बाद टीम ने राहत की सांस ली। सुरक्षा के मद्देनजर एंबुलेंस भी मौके पर बुला ली गई थी।

सिक्योरिटी गार्ड ने बंद किए होटल के दरवाजे

आग लगने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने न्यू ताज होटल के सभी दरवाजे बंद कर दिए। होटल के अंदर सिर्फ पुलिस, दमकल कर्मियों और होटल के स्टॉफ का आना जाना था। कई बार तो सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया कर्मियों से धक्कामुक्की की। पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद मीडिया कर्मी किसी तरह आग की घटना को कवर कर सके।

ये भी पढ़ें:यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का केस, पत्नी और बेटे पर भी गंभीर आरोप

होटल की पीएनजी लाइन की बंद

न्यू ताज होटल के मुख्य गेट के पास पीएनजी पाइप लाइन निकली हुई थी, जिसका कनेक्शन होटल में है। घटना की जानकारी मिलने पर पीएनजी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीएनजी पाइप कनेक्शन को बंद किया। पीएनजी के अधिकारी ने बताया कि होटल के अधिकाश खंड में पीएनजी पाइप लाइन का कनेक्शन है।

पुलिस ने रास्ता किया बंद

न्यू ताज होलट में आग लगने के बाद पुलिस ने विभूतिखंड थाने की ओर आने-जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिससे दमकल की गाड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। गली में खड़ी बाइकों और कारों को हटवाया। होटल से भीषण धुआं निकलता देखकर आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चले गए।

ये भी पढ़ें:रेलवे गेटमैन को धमकाने में बड़ा ऐक्शन, एसओजी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

पांच सौ रुपये मिलती थी मजदूरी

होटल में काम करने वाले बिजली मस्त्री संजीवन ने बताया कि बेसमेंट चार मंजिला है। वह बेसमेंट तीन में बिजली का काम कर रहे थे। बेसमेंट वन में पत्थर कटाई का काम चल रहा था। वह करीब दो माह से होटल में काम कर रहे हैं। पांच सौ रुपये मजदूरी मिलती है। कई और मजदूर हैं, उन्हें भी पांच सौ रुपये मजदूरी मिलती है। निर्माणाधीन होटल में अग्निशमन यंत्र नहीं थे। अगर अग्निशमन यंत्र होते तो आग पर काबू पा लिया जाता।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Lucknow News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |