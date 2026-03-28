अयोध्या में चल रहे यज्ञशाला में लगी भीषण आग, मंत्री समेत फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां पहुंचीं
अयोध्या में सरयू किनारे चल रहे यज्ञशाला में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची।
Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या के माझा जमथरा स्थित सरयू किनारे चल रहे महायज्ञ के यज्ञ स्थल पर शनिवार दोपहर बाद अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके की नजाकत को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम छह गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। यज्ञाशाला में आग की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी समेत परिवहन मंत्री भी पहुंच गए। हालांकि हादसे में किसी जनहानि अथवा किसी के झुलसने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।
बताया गया कि सरयू किनारे माझा जमथरा क्षेत्र में बाटी बाबा स्थान के निकट जीयर स्वामी की ओर से महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। जिसके लिए बांस बल्ली, घास फूस और कपड़े से भारी भरकम यज्ञ स्थल बनाया गया था। शुक्रवार को यज्ञ का समापन हुआ था और आज अन्य कार्यक्रम का आयोजन होना था। मौके पर फायर टेंडर के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दोपहर बाद अचानक यज्ञ स्थल के पंडाल में धुएं का गुबार उठा और देखते देखते आग की लपटे विकराल होने लगी। कुछ ही देर में आग फैल गई और पंडाल धू-धू कर जलने लगा।अचानक लगी आग से अपरा तफरी मच गई और इधर-उधर भागने लगे।
फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू
मौके पर तैनात फायर दस्ते ने आज पर काबू पाने की कवायद शुरू की और जिला मुख्यालय तथा अयोध्या मेला ड्यूटी में तैनात फायर दस्ते के लगभग आधा दर्जन टेंडर को कर्मियों समेत मौके पर बुला लिया गया। फायर दस्ते ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कई जनप्रतिनिधि, मंडल आयुक्त राजेश कुमार जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फ़ूडे, एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर समेत पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूदहै। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण की जांच कराई जा रही है।
हापुड़ की टैक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग
हापुड़ जिले के मोहल्ला किशनगंज निवासी मोहम्मद यूसुफ की टैक्सटाइल फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक मशीन में फाल्ट होने से शार्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लपटें और धुआं देख मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल रूप लेती गई। दमकल केंद्र पर सूचना दी गई। दमकलकर्मी तीन दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास कर आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री स्वामी ने बताया कि करीब बीस लाख का नुकसान हुआ है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि दमकल टीम ने आग पर मशक्कत कर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें