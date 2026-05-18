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प्रयागराज के होटल में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई लोग फंसे, 13 लोग सुरक्षित निकाले गए

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj Hotel Fire: प्रयागराज के होटल में भीषण आग लग गई। घटना के दौरान होटल में कई लोग फंसे थे। आग की सूचना से अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

प्रयागराज के होटल में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई लोग फंसे, 13 लोग सुरक्षित निकाले गए

Prayagraj Hotel Fire: यूपी के प्रयागराज के होटल में भीषण आग लग गई। घटना के दौरान होटल में कई लोग फंसे थे। आग की सूचना से अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में फंसे करीब 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने के काण होटल में आग लगी। हालांकि समय रहते आग को बुझा लिया गया है। घटना को सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया। सीएम योगी ने अफसरों को तुरंत राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस में विट्ठल होटल है। सोमवार की दोपहर डेढ़ बजे करीब होटल के पास रखे ट्रांसफॉर्मर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। जिसकी लपट होटल की तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के समय होटल के अंदर कई लोग फंसे थे। आग देखकर अफरा-तफरी मच गई। कई लोग अपनी-अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन 13 लोग होटल की बिल्डिंग में ही फंस गए। होटल में मची चीख-पुकार को देखकर वाणी प्रकाशन के योगेंद्र यादव ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है।

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Prayagraj Hotel Fire
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ऊंची-ऊंची लपटें देखकर दहशत में आए लोग

वाणी प्रकाशन के योगेंद्र ने बताया कि होटल के पास दो ट्रांसफॉर्मर रखे थे। अधिक गर्मी के कारण दूसरे वाले ट्रांसफॉर्मर में बचानक से ब्लास्ट हो गया। ट्रांसफॉर्मर की आग ने होटल की तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते होटल से ऊंची-ऊंची आग की लपटें उठने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। उनका कहना है कि आग प्रेम पुष्प प्लाजा की तीसरी मंजिल पर भी लगी थी। हालांकि समय रहते उसे बुझा लिया गया था, लेकिन होटल की आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग ने होटल के नीचे खड़ी दो बाइकों को भी अपनी आगोश में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आनन-फानन में नगर निगम से हाइड्रोलिक मशीनों को मंगाया गया। जिसके जरिए होटल पर पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया गया।

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सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान

प्रयागराज के होटल में लगी भीषण आग की खबर मिलते ही सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया और तुरंत अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव कार्य चलाया जाए। सीएम योगी का निर्देश पाते ही सभी अफसर और कर्मचारी आग बुझाने और होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य तेज कर दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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