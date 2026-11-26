लखनऊ की सहारा सिटी में भीषण आग, आसमान में उठे धुएं के गुबार, मौके पर दमकल की 14 गाड़ियां
लखनऊ में नगर निगम द्वारा सील किए गए सहारा सिटी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसमान में धुंए के ऊंचे-ऊंचे गुबार उठने लगे। घटना की सूचना पर दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
लखनऊ, हिन्दुस्तान संवाद। राजधानी लखनऊ गोमतीनगर में गुरुवार शाम नगर निगम के सील किए गए सहारा स्टेट के परिसर में स्थित खाली पड़े कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में ऊंचे-ऊंचे धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। दमकल कर्मियों ने 14 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है।
सीएफओ अंकुश मित्तल ने बताया कि गुरुवार शाम करीब छह बजे फायर स्टेशन गोमतीनगर को सहारा स्टेट में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर वह और एफएसओ गोमतीनगर सुशील यादव पहुंचे तो देखा कि आग परिसर में स्थित एक कार्यालय में लगी थी। आग की लपटें बहुत विकराल हो चुकी थी। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन हजरतगंज, पीजीआई, इंदिरानगर, चौक, सरोजनीनगर और आलमबाग से अन्य गाड़ियां बुलाई गईं। टीम ने दो हिस्सों में आग पर काबू पाना शुरू किया। हालांकि, उठते धुएं के कारण टीम को सांस लेने में समस्या होने लगी। टीम ने ब्रीथिंग ऑपरेटिंग सेट पहन कर आग दोबारा राहत कार्य शुरू किया। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 11 आग पर पूरी तरह से काबू पाया। एफएसओ ने बताया कि परिसर और कार्यालय में आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है। जांच होने के बार आग कारण स्पष्ट हो सकेगा।
कई विभाग के अफसर पहुंचे मौके पर
नगर निगम के सील सहारा परिसर में आग लगने की सूचना पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर सहित थाना गोमतीनगर विस्तार का पुलिस बल मौके पर पहुंचा गया। आग की सूचना पर अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के तहसीलदार, लेखपाल व अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और विद्युत विभाग के एसडीओ अपनी टीम के साथ मौके पर उपस्थित रहे।
जानकीपुरम में घरेलू सिलेंडर में लीकेज से कई दुकानों में लगी आग
वहीं आग की दूसरी घटना जानकीपुरम से सामने आई है। सेंट्रल एकेडमी से भवानी चौराहा के बीच रोड किनारे खाली प्लॉट में लगी दुकानों में आग लग गई। आग दुकान में रखे घरेलू सिलेंडर से गैस लीक होने के चलते लगी। लपटें इतनी तेज थीं कि चाय सब्जी समेत पटाखे की एक दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एक के बाद एक धमाकों से हड़कंप मच गया। पटाखों से निकली चिनगारी आस-पास के घरों में पहुंच गई। ऊपर से जा रहा बिजली का तार भी चल गया। इससे रात भर सेक्टर तीन के कई घरों में बिजली प्रभावित रही। भवानी बाजार से चंद्रिका टावर तक सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ व खाली प्लॉट पर अवैध कब्जे हैं। वहां लगने वाली अवैध दुकानों में बिजली व पानी की भी सुविधा मुहैया कराई जाती है। जानकारीपुरम विस्तार इलाके के सेक्टर 3 में आग लगने की सूचना पुलिस को कॉलर रोहित कुमार यादव से मिली। पुलिस और फायर सर्विस की तीन दमकल ने पहुंच कर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग दुकान में रखे घरेलू सिलेंडर से गैस लीकेज के चलते लगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।