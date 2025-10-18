फर्रुखाबाद की बायो रिफाइनरी में भीषण आग, 10 Km तक देखी गईं ऊंची-ऊंची लपटें, सुने गए धमाके

Hindustan Hindi News
संक्षेप: फर्रुखाबाद में डीजल बनाने वाली रिफाइनरी में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दीं। इसके अलावा धमाके भी सुने गए।

Sat, 18 Oct 2025 10:43 PMDinesh Rathour फर्रुखाबाद
यूपी के फर्रुखाबाद जिले में सादिकपुर गांव के बाहर स्थित बायो डीजल बनाने वाली रिफाइनरी में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई। अंदर बने टैंक और रखे एलपीजी सिलेंडर तेज धमाके के साथ फटने लगे। केमिकल और गैस की वजह से आग इतनी विकराल हो गई कि 10 किलोमीटर दूर तक लपटें देखी गईं और धमाके सुने गए। हादसे के वक्त रिफाइनरी मालिक और सात मजदूर अंदर थे। एक मजदूर रवि मामूली रूप से झुलसा है। दमकल की छह गाड़ियां लगीं रहीं लेकिन शाम करीब साढ़े छह बजे लगी आग खबर लिखे जाने तक रात करीब 10 बजे तक भी धधकती रही। बताया जा रहा हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है।

कायमगंज निवासी रितिक कौशल की दिल्ली रोड के किनारे सादिकपुर गांव के बाहर पीएंडए बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से फैक्ट्री है। शाम को रितिक रिफाइनरी में थे और कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। कर्मचारियों के मुताबिक एथेनॉल टैंक के पास अचानक लग आग जरा देर में पूरी रिफाइनरी में फैल गई। यह देख सभी लोग बाहर आ गए। इस बीच आग टैंक और एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच गई और धमाके होने लगे। धमाके सुनकर लोग दहशत में आ गए। दमकल की छह गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं।

जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी मौके पर पहुंचीं। मालिक रितिक कौशल ने बताया कि हादसे के समय ग्लिसरीन ट्रीट हो रही थी। 70 एलपीजी के सिलेंडर भी अंदर रखे थे। इसी वजह से आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरा प्लांट चपेट में आ गया। जिलाधिकारी ने बताया कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। फिर भी जांच कराई जा रही है।