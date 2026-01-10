गोरखपुर के जीएसटी दफ्तर में भीषण आग, सब कुछ जलकर खाक, आधी रात के बाद हादसा

संक्षेप: गोरखपुर में वाणिज्यकर भवन (जीएसटी दफ्तर) में भीषण आग से सब कुछ जलकर राख हो गया। हादसा आधी रात के बाद करीब डेढ़ बजे हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

यूपी में गोरखपुर के तारामंडल इलाके में स्थित वाणिज्य कर भवन में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित विभाग का कार्यालय पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि घटना के समय कार्यालय बंद था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पा लिया गया है। विभागीय अधिकारी नुकसान के आकलन में जुटे हैं। भवन के नीचले तल पर कई दुकानें भी हैं। समय से आग का पता लगने और एक्शन शुरू होने से आग वहां तक नहीं पहुंच सकी। वहां तक आग फैलती तो बहुत नुकसान होता।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार रात करीब डेढ़ बजे अचानक बिल्डिंग की पहली मंजिल से आग की तेज लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। यह देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग और रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार्यालय में रखे फर्नीचर, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, फाइलें और अन्य सामान पूरी तरह जल गए।