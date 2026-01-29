लखनऊ में आधी रात कोल्ड ड्रिंक-चिप्स गोदाम में भीषण आग, खाली कराए आसपास के मकान

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में बुधवार की आधी रात कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के गोदाम में भीषण आग भड़क गई। आग के विकराल रूप धारण करने पर आसपास के मकानों को खाली करा दिया गया। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

राजधानी लखनऊ में बिजनौर इलाके के सरवन नगर में बुधवार देर रात कोल्ड ड्रिंक-चिप्स गोदाम (वेयर हाउस) में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सरोजनीनगर और आलमबाग फायर स्टेशन से पहुंचे दमकल कर्मियों ने तीन गाड़ियों की मदद से दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड के दौरान दमघोंटू धुएं से दमकल कर्मी हलकान हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर आस पड़ोस के मकानों खाली करा लिए गए।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के मुताबिक सरवन नगर में दो मंजिला इमारत के भूतल पर व्यवसायी आशीष कुमार तिवारी का कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का गोदाम है। इसके अलावा अंदर उनका आईटीसी का भी काम है। भारी मात्रा में पान मसाला और अन्य माल भी रखा था। दोर रात शार्ट सर्किट से धुआं गोदाम में आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आस पड़ोस के लोगों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने दमकल को घटना की जानकारी दी।

सरोजनीनगर फायर स्टेशन अफसर और आलमबाग फायर स्टेशन से एफएसओ धर्मपाल सिंह तीन गाड़ियां लेकर पहुंचे। इस बीच आग विकराल हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने फायर फाइटिंग शुरू की। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की चपेट में आने से वेयर हाउस में रखा भारी मात्रा में माल जल गया। अग्निकांड के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।