कानपुर में भीषण धमाका, मस्जिद के पास खड़ी दो स्कूटी में विस्फोट, कई लोगों के चिथड़े उड़े

यूपी में फर्रुखाबाद के बाद कानपुर में भीषण धमाका हुआ है। मस्जिद के पास रखी दो स्कूटी में विस्फोट हुआ है। कई लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं। आट लोग घायल हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। चार लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। फोरेंसिक टीम, बम स्क्वायड और एटीएस की टीमें पहुंची हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों स्कूटी में ही विस्फोटक रखे थे। घटना मेस्टन रोड पर मूलगंज के बिसातखाना में हुई है। पूरे इलाके को सील कर अधिकारी जांच में जुट गए हैं। विस्फोट इतना भीषण था की काफी दूर तक आवाज सुनाई दी है। पास की मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। आसपास की कई दुकानों की फाल सीलिंग भी गिर गई है। पुलिस स्कूटी मालिकों को ट्रेस करने में लगी है। विस्फोट होते ही पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल हो गया।

इससे पहले पिछले ही हफ्ते फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में भीषण धमाका हुआ था। इसमें दो युवकों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। हालांकि वहां पर विस्फोटकों की पुष्टि नहीं हुई थी। अधिकारियों ने सेप्टी टैंक में गैस को कोचिंग में धमाके का कारण माना है।

कानपुर के सीएमओ ने बताया कि उर्सला अस्पताल में आठ लोगों को लाया गया था। इनमें चार लोगों की हालत गंभीर थी। इन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। चारों को 108 एंबुलेंस से लखनऊ भेजा गया है। दो लोग अभी उर्सला अस्पताल में ही इलाज करा रहे हैं। जबकि दो लोगों ने अपना इलाज कराने के बाद घर चले गए हैं।

पुलिस के अधिकारी हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि दिवाली के मौके पर पटाखा बनाने के लिए विस्फोटक एक साथ लाया जा रहा हो और उनमें ही धमाका हुआ है। हालांकि धमाके से आसपास की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में काफी खतरनाक विस्फोटक की आशंका है।

घटना शाम लगभग सात बजे की है। मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार के पास बिसाती बाजार में दो स्कूटियों में धमाका तब हुआ जब बाजार में भीड़ थी और लोग खरीददारी कर रहे थे। घायलों में दुकानदारों के साथ ही कारीगर और ग्राहक भी हैं। कूड़ा बिनने वाली एक किशोरी सुहाना भी घायल हुई है जो बेकनगंज की रहने वाली है। इसके अलावा लाल बंगला निवासी 58 वर्षीय अश्विनी कुमार घायल हुए हैं जिनकी डिप्टी का पड़ाव में दुकान है और वे यहां सामान लेने आए थे।

अन्य घायलों में ज्वेलरी के कारीगर 35 वर्षीय रईसुद्दीन निवासी पश्चिम बंगाल हाल पता बेकनगंज, बिसात खाना में स्पोर्ट्स उत्पाद के दुकानदार 24 वर्षीय अब्दुल निवासी बिसात खाना, बिसात खाना निवासी बैग के दुकानदार 25 वर्षीय मो. मुर्सलिन और बेल्ट व चश्मे की दुकान में काम करने वाले मीरपुर निवासी 15 वर्षीय जुबीन शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं।