आगरा में भीषण विस्फोट, सिलेंडर फटने से पूरा मकान ढहा, मलबे से छह को निकाला, चार गंभीर

संक्षेप: दिवाली की शाम आगरा में भीषण विस्फोट हो गया। सिलेंडर में धमाके के बाद पूरा घर धराशाई हो गया। मलबे में छह लोग दब गए। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार को भीषण हादसा हो गया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के किशोरपुरा गली नंबर 5 में एक मकान में सिलेंडर फटने से पूरा घर ढह गया। मलबे में दबकर 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं।

हादसा उस वक्त हुआ जब मकान के नीचे स्थित नाई की दुकान में लोग बाल कटवाने और सेविंग कराने के लिए मौजूद थे। सिलेंडर में अचानक हुए विस्फोट का धमाका इतना तेज था कि मकान की संरचना ध्वस्त हो गई और अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग बचाव कार्य के लिए दौड़े, लेकिन मलबे की भारी मात्रा के कारण वे अधिक मदद नहीं कर सके।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और एसई हरीश कुमार मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान दोनों को भी मामूली चोटें आईं, लेकिन उन्होंने राहत कार्य में लगे रहने का फैसला किया। पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत सक्रिय हुईं और राहत कर्मियों की मदद से मलबे से घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल चार लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए बड़े अस्पताल में भेजा गया है। अन्य दो की हालत स्थिर बताई जा रही है।