सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट; मजदूरों के उड़े चीथड़े, दूर तक गई आवाज, दो शव बरामद
सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले दो मजदूरों के चीथड़े उड़ गए। विस्फोट इतना तेज था कि उसका आवाज दो किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी।
Saharanpur Blast: यूपी के सहारनपुर स्थित पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हो गया। पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से काम करने वाले मजदूरों के चीथड़े उड़ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज करीब तीन किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और मुख्य मार्ग से गुजर रहे वाहन तक हिल गए। हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि ठेकेदार समेत दो मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। आशंका है कि वे मलबे में दबे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू कराया।
गांव नया कुंडा में मुख्य सड़क किनारे स्थित जमीन मुरसलिन पुत्र इमामुद्दीन की है। इस परिसर को गाजियाबाद निवासी हसन पुत्र नौशेर अली ने किराये पर लेकर पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रखी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दिवाली को देखते हुए इस फैक्ट्री में करीब 24 मजदूर काम कर रहे थे। शुक्रवार की शाम को अचानक से फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। फैक्ट्री में हुए धमाके की आवाज से पूरा इलाका हिल गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल गए।
हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
गांव प्रधान सनव्वर ने बताया कि फैक्ट्री करीब पांच वर्षों से संचालित हो रही थी। उन्होंने कहा कि धमाका इतना भीषण था कि आसपास का पूरा इलाका कांप उठा और सड़क से गुजर रहे वाहनों में बैठे लोगों ने भी तेज झटका महसूस किया। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मृतकों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रशासन का कहना है कि राहत एवं बचाव कार्य पूरा होने और पहचान की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
दूर-दूर तक गिरे चीथड़े
हादसे इतना भयानक था कि वहां काम करने वाले दो मजदूरों के चीथड़े उड़ गए। शव के चीथड़े दूर तक जाकर गिरे। दो किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। विस्फोट की आवाज से आसपास के घर भी हिल गए। आनन-फानन में ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी तुरंत इलाके को घेरकर बचाव कार्य शुरू कराया। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र के पटाखा फैक्ट्री काफी समय से संचालित हो रही थी। दिवाली के चलते यहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। पुलिस हादसे का कारणों का पता कर रही है। पुलिस की पूछताछ में फैक्ट्री मालिक गाजियाबाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हादसे से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।