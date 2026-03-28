मासूम की हत्या कर फरार बदमाश सुनील का अंत, आगरा में एनकाउंटर, दारोगा भी घायल

आगरा के ताजगंज में 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या करने वाले इनामी सुनील को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आरोपी ने किराए के विवाद में मिले थप्पड़ का बदला लेने के लिए मासूम की जान ली थी।

आगरा में ताजगंज थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में 8 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी सुनील का अंत हो गया है। शनिवार तड़के पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश सुनील ढेर हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। एनकाउंटर में एक दारोगा भी घायल हुआ है। पुलिस ने सुनील के पास से तमंचा के साथ गोलियां बरामद की हैं।

क्या था पूरा मामला? घटना की शुरुआत 24 मार्च को हुई थी, जब सिद्धार्थ नगर निवासी एक जूता कारोबारी की 8 साल की बेटी घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 30 घंटे बाद, पुलिस को उसी मकान में रहने वाले किराएदार सुनील के कमरे पर शक हुआ। जब कमरे का ताला तोड़कर तलाशी ली गई, तो अंदर आटे के कनस्तर (डिब्बे) में मासूम का शव बरामद हुआ। आरोपी ने बच्ची का गला काटकर हत्या की थी और लाश को आटे में छिपा दिया था ताकि किसी को शक न हो।

थप्पड़ का बदला लेने के लिए की हत्या पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुनील पेशे से पेंटर था और पिछले एक साल से पीड़ित परिवार के घर में किराए पर रह रहा था। 11 दिन पहले बकाया किराए को लेकर बच्ची के चाचा से उसका विवाद हुआ था। विवाद के दौरान चाचा ने सुनील को थप्पड़ मार दिया था और उसके कमरे पर ताला लगा दिया था। सुनील ने बाद में किराया तो दे दिया, लेकिन वह इस अपमान को भूल नहीं पाया। उसने बदला लेने की नीयत से मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाया और उसकी हत्या कर फरार हो गया।