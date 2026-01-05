Hindustan Hindi News
तीन साल छोटे भांजे के साथ मामी फरार, मासूम बिटिया का भी नहीं रहा ख्याल, पति पहुंचा थाने

तीन साल छोटे भांजे के साथ मामी फरार, मासूम बिटिया का भी नहीं रहा ख्याल, पति पहुंचा थाने

संक्षेप:

यूपी के देवरिया में पति के रहते भांजे प्यार में पागल एक विवाहिता ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। तीन साल की मासूम बेटी को घर पर ही छोड़कर विवाहिता भांजे के साथ फरार हो गई है।

Jan 05, 2026 01:36 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला खुद से तीन वर्ष छोटे भांजे के प्रेम में इस कदर अंधी हुई कि उसने न केवल सात जन्मों के वैवाहिक बंधन को तोड़ा, बल्कि अपनी तीन साल की मासूम बेटी की ममता को भी पैरों तले रौंद दिया। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सात समंदर पार सऊदी अरब में पसीना बहा रहे पति को जब इस धोखे की भनक लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भी गांव पहुंचा और पत्नी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।

मामला बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक युवक अपनी पत्नी और इकलौती बेटी के भविष्य को संवारने और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सऊदी अरब में नौकरी करने गया था। पीछे घर पर उसकी पत्नी रहती थी। इसी दौरान युवक के रिश्ते के एक मुंहबोले भांजे का घर पर आना-जाना शुरू हुआ। धीरे-धीरे मामी और भांजे के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।

महिला भांजे से उम्र में तीन साल बड़ी है, लेकिन इश्क के जुनून में उसने उम्र और रिश्तों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। पिछले दो वर्षों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और कई बार परिवार के लोगों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था।

24 दिसंबर की रात: ममता को छोड़कर हुई फरार

बीते 24 दिसंबर को महिला ने अपने प्यार को अंजाम देने के लिए खौफनाक कदम उठाया। उसने अपनी तीन वर्ष की अबोध बिटिया, जो पूरी तरह अपनी माँ पर आश्रित थी, उसे घर पर ही लावारिस छोड़ दिया और भांजे के साथ फरार हो गई। पति का आरोप है कि जाते समय पत्नी घर में रखे 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और भारी नकदी भी साथ ले गई है।

सबकुछ छोड़कर वतन लौटा पति

जब इस घटना की जानकारी सऊदी अरब में रह रहे पति को हुई तो वह मानसिक रूप से टूट गया। अपनी गृहस्थी को उजड़ता देख वह 29 दिसंबर को आनन-फानन में दुबई से फ्लाइट पकड़कर घर पहुंचा। पीड़ित पति ने बनकटा थाने पहुंचकर अपनी पत्नी और भांजे के खिलाफ तहरीर दी और केस दर्ज कराया।

तलाश में जुटी पुलिस

बनकटा थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि पति की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की एक टीम महिला और उसके प्रेमी भांजे की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही दोनों को बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल, यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे एक माँ अपनी ममता को छोड़कर रिश्तों को कलंकित कर फरार हो गई।