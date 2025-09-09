डॉक्टर के चैंबर में घुसे नकाबपोश, डॉक्टर पर बरसाए थप्पड़, सिर पर मारी बोतल, चार गिरफ्तार

झांसी के नबाबाद थाना क्षेत्र स्थित संजीवन हॉस्पिटल में सोमवार को दिनदहाड़े दुस्साहसिक वारदात हुई। महिला के इलाज से नाखुश युवक अपने 12 साथियों के साथ अस्पताल में पहुंचा।

झांसी के नबाबाद थाना क्षेत्र स्थित संजीवन हॉस्पिटल में सोमवार को दिनदहाड़े दुस्साहसिक वारदात हुई। महिला के इलाज से नाखुश युवक अपने 12 साथियों के साथ अस्पताल में पहुंचा। कुछ लोग चैंबर में घुसे और अस्पताल संचालक डॉ. मंदीन मैडिया पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरोप है कि इन लोगों ने डॉक्टर पर चाकू से वार करने के साथ ही सिर पर बोतल भी मारी। बचाने आए तीन कर्मचारियों को भी पीटा। सभी आरोपी चेहरे पर नकाब बांधे थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

डॉ. मंदीन मैडिया झांसी-ग्वालियर बाईपास पर गणेश इनक्लेव के पास रहते हैं। उनके भाई डॉ. शुभदीप मैडिया ने बताया कि छह सितंबर को चिरगांव के धमाना खुर्द निवासी महिला मरीज कमलेश को अस्पताल में भर्ती कराया था। उनको बुखार था। बाद में जांच में उनके कान में दिक्कत पाई गई। इलाज से नाखुश परिजनों ने उसी दिन उलझने की कोशिश की। पुलिस ने मामला शांत करा दिया और वह लोग मरीज लेकर चले गए। इसी खुन्नस में सोमवार को महिला के रिश्तेदार शिवदीप सिंह ने साथियों के साथ अस्पताल में घुसकर भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की।

बचाने पहुंचे कर्मचारी सोनू, रेनू और रामवती से भी मारपीट की। बाद में धमकी देते हुए भाग निकले। घायल डॉ. मंदीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर विश्वविद्यालय चौकी ने पुलिस बल के साथ मुआयना किया। पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर शिवदीप, रितिक, दीपक, मयंक, जयंत को नामजद करते हुए आठ अज्ञात पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में बिल के पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी खुन्नस में डॉक्टर से मारपीट हुई है। चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।