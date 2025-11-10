Hindustan Hindi News
बीएचयू में MDS जूनियर रेजिडेंटों की पिटाई, नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला

बीएचयू में MDS जूनियर रेजिडेंटों की पिटाई, नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला

संक्षेप: बीएचयू के एमडीएस के जूनियर रेजिडेंटों को बिरला हॉस्टल के सामने नकाबपोश बदमाशों ने पीट दिया। घटना की जानकारी पर छात्र प्रॉक्टोरियल दफ्तर पर हंगामा करने लगे और लंका थाने में तहरीर भी दी।

Mon, 10 Nov 2025 03:06 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में रविवार की रात उस समय हड़कंप मच गया। जब बिरला हॉस्टल के सामने कुछ नकाबपोश युवकों ने एमडीएस (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) के जूनियर रेजिडेंटों पर हमला कर दिया। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब सुश्रुत हॉस्टल के कुछ छात्र दो छात्राओं के साथ टहलने निकले थे। तभी अचानक छह नकाबपोश बदमाश आए और बिना किसी बहस के छात्रों की पिटाई शुरू कर दी।

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बीएचयू के अन्य छात्र मौके पर जुट गए और आक्रोश जताने लगे। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए जा रहे हैं। घटना के बाद छात्रों ने प्रॉक्टोरियल दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सूचना मिलने पर डिप्टी प्रॉक्टर डॉ. संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और घायल छात्रों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि “फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद बीएचयू प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। वहीं, पीड़ित छात्रों ने लंका थाने में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम था या किसी अन्य कारण से हुआ। विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस घटना के बाद छात्रों में भय और आक्रोश दोनों है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

संस्कृत विश्वविद्यालय में दो अफसर आपस में भिड़े

उधर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों में रविवार को विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने पहले दोनों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते कहासुनी धक्का-धुक्की और फिर मारपीट में बदल गई। मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। घटना की जानकारी पर कुलपति ने दोनों पक्षों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। सुलह-समझौते का भी प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों में बीते डेढ़ वर्षों से तनातनी चल रही है। एक अधिकारी द्वारा दूसरे पर अक्सर छींटाकशी की जाती रही। रविवार की शाम प्रशासनिक भवन पर दोनों के आमने-सामने होने से पहले भी एक अधिकारी ने दूसरे पर छींटाकशी की थी।

