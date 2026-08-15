यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार कीर्ति चक्र, शहीद STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार मरणोपरांत सम्मानित

यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी पुलिसकर्मी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को यह सम्मान मरणोपरांत मिला। वह मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे।

UP News: यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी पुलिसकर्मी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे शहीद निरीक्षक सुनील सिंह को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा। इंस्पेक्टर सुनील सिंह मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके इस सम्मान को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सुनील कुमार का मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकरण उनके अदम्य साहस, अप्रतिम पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का सम्मान है।

दरअसल, 2023 में अनिल दुजाना के एनकाउंटर में भी इंस्पेक्टर सुनील शामिल रहे थे और उन्हें राष्ट्रपति का वीरता पदक दिया गया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट एएसपी ब्रजेश सिंह समेत चार पुलिसकर्मियों को इस बार गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आसिफ टिड्डा और उसके साथी दीनू को इसी टीम ने मुरादाबाद में पिछले साल ढेर किया था। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट एएसपी और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिया गया है।

बृजेश सिंह को दूसरी बार वीरता पदक एएसपी बृजेश सिंह को दूसरी बार वीरता पदक दिया जा रहा है। एएसपी ब्रिजेश सिंह और उनकी टीम ने 10 नवंबर 2025 को मुरादाबाद के भोजपुर में एक लाख के इनामी आसिफ टिड्डा 50 हजार के इनामी साथी दीनू को घेर लिया था। आमने-सामने की गोलीबारी में दोनों को एसटीएफ टीम ने ढेर कर दिया था। इसी मुठभेड़ में एएसपी बृजेश सिंह, उनकी टीम के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार और हेड कांस्टेबल संजय सिंह को वीरता पदक दिया गया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने ही चार जून 2023 को मेरठ के जानी में ही कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को घेर लिया था। यहां भी मुठभेड़ में अनिल दुजाना को मार गिराया था। अनिल दुजाना यूपी का दुर्दांत अपराधी था और उसके खिलाफ 66 मुकदमें दर्ज थे। इसी मुठभेड़ में शहीद निरीक्षक सुनील कुमार(मरणोपरांत) और हेड कांस्टेबल दीपक को वीरता पदक से सम्मानित किया है।