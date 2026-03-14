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पहली पत्नी के रहते दूसरी से शादी करना पड़ा भारी, सेक्शन ऑफिसर बर्खास्त, विभाग ने जारी किया आदेश

Mar 14, 2026 11:31 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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पहली पत्नी के रहते दूसरी से शादी करने का आरोप साबित होने पर सचिवालय का अनुभाग अधिकारी द्वारिका प्रसाद बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने पहली पत्नी के जीवित रहते और बिना उनसे तलाक लिए दूसरी से शादी की थी।

पहली पत्नी के रहते दूसरी से शादी करना पड़ा भारी, सेक्शन ऑफिसर बर्खास्त, विभाग ने जारी किया आदेश

UP News: पहली पत्नी के रहते दूसरी से शादी करने का आरोप साबित होने पर सचिवालय का अनुभाग अधिकारी द्वारिका प्रसाद बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने पहली पत्नी के जीवित रहते और बिना उनसे तलाक लिए दूसरी से शादी की थी। दूसरी सरकारी सेवक है। पहली पत्नी ने इस मामले में वर्ष 2015 में शिकायत की थी। तकरीबन 11 साल तक चली लंबी जांच में तमाम पेचों के बाद आखिरकार इस नतीजे तक पहुंची है।

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जांच के दौरान शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा बताए गए नाम और शादी की तारीख का मिलान नहीं हो सका। पहली बार जब जांच हुई थी, तब ऐसे ही अनसुलझे सवालों की वजह से जांच अधिकारी ने द्वारिका को साक्ष्यों के अभाव में आरोपों से मुक्त किया था। इसके बाद सचिवालय प्रशासन विभाग ने जांच आख्या का विश्लेषण किया और पाया कि द्वारिका ने अपनी सेवा पुस्तिका में पहली पत्नी का नाम लिखा रखा है, जबकि दूसरी ने पति का नाम द्वारिका दर्ज किया था। पहली पत्नी के वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे अभिलेखों में पति का नाम द्वारिका दर्ज है।

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पुलिस की रिपोर्ट में हुई पुष्टि

सचिवालय प्रशसान विभाग ने पाया कि तीनों को अगर एक साथ कई गवाहों के साथ बैठाकर पूछताछ की जाती तो इस जांच को वास्तविक नतीजे तक पहुंचा जा सकता था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी। दूसरी पत्नी के साथ रह रहे द्वारिका के संबंध में पुलिस से जांच करवाई गई। पुलिस रिपोर्ट इसकी पुष्टि हो गई। बाद में अन्य विस्तारित जांच में द्वारिका को दोष सिद्ध पाया गया। यूपी लोक सेवा आयोग से पिछले साल सेवा से बर्खास्तगी की अनुमति मांगी गई थी, जिसपर संस्तुति मिलने के बाद आदेश जारी हो गए हैं।

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अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी बर्खास्त

वहीं दूसरी ओर घूसखोरी के आरोप में अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रधान लिपिक गोकुल प्रसाद जायसवाल की ओर से शिकायत की गई थी कि उसे डरा-धमकाकर समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने उसके खाते से जबरन ऑनलाइन 40 हजार रुपये अपनी पत्नी डॉ. अंजू शुक्ला के खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अमेठी के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रधान लिपिक गोकुल प्रसाद जायसवाल ने शिकायत की थी कि 26 दिसंबर 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने अपने चैंबर में बुला कर बलपूर्वक उनका मोबाइल छीनकर और डरा-धमकाकर एवं फोन पे का पासवर्ड प्राप्त कर अपनी पत्नी डॉ. अंजू शुक्ला के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। जातिगत द्वेष व अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गाली-गलौज करते हैं। प्रारंभिक जांच में शिकायती पत्र 5 मार्च 2025 व 6 मार्च 2025 में अमेठी के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला पर आरोप की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर समाज कल्याण निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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