शादी शुदा महिला प्रेमी ने 5 साल के मासूम का किया कत्ल, घंटों करता रहा ढूंढने का नाटक
हत्यारोपी प्रेमी से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे महिला काम पर चली गई। उसका 5 साल का मासूम बेटा कमरे में सो रहा था। प्रेमी कार लेकर वहां पहुंचा और सोते हुए बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। राप्ती नदी के किनारे ले गया। हत्या कर शव नदी में फेंक दिया।
पादरी बाजार (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शादीशुदा महिला के प्रेमी ने उसके 5 साल के बेटे को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि मां के काम पर जाते ही उसके साथ रह रहा प्रेमी सोते हुए बच्चे को कार से उठा ले गया। इसके बाद उसने बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे मासूम की हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी वापस कमरे पर पहुंचा और महिला के साथ मिलकर घंटों बच्चे को आसपास तलाशने का नाटक करने लगा। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने वारदात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस नदी में बच्चे के शव की तलाश कर रही है।
घटना, गोरखपुर के शाहपुर के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी की है। हत्यारोपी प्रेमी से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। महराजगंज के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी करीब 10 साल पहले गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति से हुई थी। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा ननिहाल में रहता है, जबकि पांच वर्षीय मासूम मां के साथ पादरी बाजार में रहता था। करीब दो साल पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा शुरू हो गया। इसी दौरान महिला की नजदीकियां अपने ससुराल में रहने वाले एक युवक से बढ़ गईं। इसके बाद दोनों शाहपुर क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी में किराये के मकान में साथ रहने लगे। युवक अपने ममेरे भाई की कार चलाता था।
इन दोनों के बीच भी कुछ दिन से किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। महिला पहले पादरी बाजार के एक मार्ट में काम करती थी। बाद में उसने वहां काम छोड़ दिया और मोहल्ले में लोगों के घरों में चौका-बर्तन करने लगी। आरोप है कि गुरुवार सुबह करीब पांच बजे महिला काम पर चली गई। उसका 5 साल का मासूम बेटा कमरे में सो रहा था। इसी दौरान प्रेमी कार लेकर पहुंचा और सोते हुए बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह उसे बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे ले गया और हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। फिर वापस कमरे पर पहुंचकर महिला के साथ बच्चे की तलाश करने लगा।
एलकेजी में पढ़ता था आरुष मां का रो-रोकर बुरा हाल
मासूम पादरी बाजार स्थित किराये के मकान के पास एक स्कूल में एलकेजी का छात्र था। मासूम की हत्या की खबर से इलाके के लोग स्तब्ध हैं। मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस शख्स पर उसने इतना भरोसा किया उसी ने उसके मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मासूम के पिता भी दूसरी महिला के साथ देवरिया में रहते हैं। फिलहाल पुलिस नदी में बच्चे के शव की तलाश के साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शव बरामद होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें