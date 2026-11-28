हत्यारोपी प्रेमी से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे महिला काम पर चली गई। उसका 5 साल का मासूम बेटा कमरे में सो रहा था। प्रेमी कार लेकर वहां पहुंचा और सोते हुए बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। राप्ती नदी के किनारे ले गया। हत्या कर शव नदी में फेंक दिया।

पादरी बाजार (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शादीशुदा महिला के प्रेमी ने उसके 5 साल के बेटे को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि मां के काम पर जाते ही उसके साथ रह रहा प्रेमी सोते हुए बच्चे को कार से उठा ले गया। इसके बाद उसने बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे मासूम की हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी वापस कमरे पर पहुंचा और महिला के साथ मिलकर घंटों बच्चे को आसपास तलाशने का नाटक करने लगा। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने वारदात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस नदी में बच्चे के शव की तलाश कर रही है।

घटना, गोरखपुर के शाहपुर के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी की है। हत्यारोपी प्रेमी से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। महराजगंज के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी करीब 10 साल पहले गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति से हुई थी। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा ननिहाल में रहता है, जबकि पांच वर्षीय मासूम मां के साथ पादरी बाजार में रहता था। करीब दो साल पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा शुरू हो गया। इसी दौरान महिला की नजदीकियां अपने ससुराल में रहने वाले एक युवक से बढ़ गईं। इसके बाद दोनों शाहपुर क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी में किराये के मकान में साथ रहने लगे। युवक अपने ममेरे भाई की कार चलाता था।

इन दोनों के बीच भी कुछ दिन से किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था। महिला पहले पादरी बाजार के एक मार्ट में काम करती थी। बाद में उसने वहां काम छोड़ दिया और मोहल्ले में लोगों के घरों में चौका-बर्तन करने लगी। आरोप है कि गुरुवार सुबह करीब पांच बजे महिला काम पर चली गई। उसका 5 साल का मासूम बेटा कमरे में सो रहा था। इसी दौरान प्रेमी कार लेकर पहुंचा और सोते हुए बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह उसे बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे ले गया और हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। फिर वापस कमरे पर पहुंचकर महिला के साथ बच्चे की तलाश करने लगा।