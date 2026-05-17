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सैलून में दुकानदार संग बंद कर दी गई शादीशुदा महिला, ताला लगा चला गया युवक; जानें फिर

Ajay Singh हिटी, बिजनौर/मंडावर
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एक हेयर कटिंग सैलून में दुकानदार और एक महिला को सैलून पर काम करने वाले युवक ने बंद कर दिया। वह सैलून पर ताला बंद कर चला गया। विवाहिता और दुकानदार दोनों अलग-अलग पक्ष के हैं। लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई।

सैलून में दुकानदार संग बंद कर दी गई शादीशुदा महिला, ताला लगा चला गया युवक; जानें फिर

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव में अजीब घटना हो गई। यहां एक हेयर कटिंग सैलून में शनिवार को दुकानदार के साथ एक शादीशुदा महिला बंद कर दी गई। इसी दुकान पर काम करने वाला युवक सैलून पर ताला लगाकर चला गया। इस सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। शादीशुदा महिला और दुकानदार गांव के अलग-अलग पक्ष से हैं। लोगों ने इस मामले लेकर शक जाहिर किया और हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचीं पुलिस ने सैलून खुलवाया और दुकानदार-महिला को लेकर थाने चली गई।

घटना, बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां एक हेयर कटिंग सैलून में दुकानदार और एक महिला को सैलून पर काम करने वाले युवक ने बंद कर दिया। वह सैलून पर ताला बंद कर चला गया। विवाहिता और दुकानदार दोनों अलग-अलग पक्ष के हैं। शक होने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई।

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बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक बाजार में हेयर कटिंग सैलून चलाता है। लोगों का कहना है कि शनिवार को इसी गांव की रहने वाली विवाहित हेयर कटिंग सैलून पर पहुंची। महिला सैलून के अंदर थी। इसी दौरान दुकान पर काम कर रहे युवक ने दुकानदार और महिला को दुकान के अंदर बंद कर दिया। उसने सैलून पर बाहर से ताला लगा दिया। आसपास के लोगों को इस पर शक हुआ तो मौके पर हंगामा हो गया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दुकानदार और महिला को पूछताछ के लिए थाने ले आई।

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घटना को लेकर गांव में आक्रोश

इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस, गांव के हालात पर नजर बनाए हुए है। थानाध्यक्ष मंडावर सुमित राठी ने बताया कि गांव में शांति है। इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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