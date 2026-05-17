सैलून में दुकानदार संग बंद कर दी गई शादीशुदा महिला, ताला लगा चला गया युवक; जानें फिर

एक हेयर कटिंग सैलून में दुकानदार और एक महिला को सैलून पर काम करने वाले युवक ने बंद कर दिया। वह सैलून पर ताला बंद कर चला गया। विवाहिता और दुकानदार दोनों अलग-अलग पक्ष के हैं। लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई।

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव में अजीब घटना हो गई। यहां एक हेयर कटिंग सैलून में शनिवार को दुकानदार के साथ एक शादीशुदा महिला बंद कर दी गई। इसी दुकान पर काम करने वाला युवक सैलून पर ताला लगाकर चला गया। इस सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। शादीशुदा महिला और दुकानदार गांव के अलग-अलग पक्ष से हैं। लोगों ने इस मामले लेकर शक जाहिर किया और हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचीं पुलिस ने सैलून खुलवाया और दुकानदार-महिला को लेकर थाने चली गई।

घटना, बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां एक हेयर कटिंग सैलून में दुकानदार और एक महिला को सैलून पर काम करने वाले युवक ने बंद कर दिया। वह सैलून पर ताला बंद कर चला गया। विवाहिता और दुकानदार दोनों अलग-अलग पक्ष के हैं। शक होने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई।

बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक बाजार में हेयर कटिंग सैलून चलाता है। लोगों का कहना है कि शनिवार को इसी गांव की रहने वाली विवाहित हेयर कटिंग सैलून पर पहुंची। महिला सैलून के अंदर थी। इसी दौरान दुकान पर काम कर रहे युवक ने दुकानदार और महिला को दुकान के अंदर बंद कर दिया। उसने सैलून पर बाहर से ताला लगा दिया। आसपास के लोगों को इस पर शक हुआ तो मौके पर हंगामा हो गया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दुकानदार और महिला को पूछताछ के लिए थाने ले आई।