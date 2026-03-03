डॉक्टर के पास गई शादीशुदा महिला हुई गुम, दो दिन बाद रेल ट्रैक के किनारे मिली लाश

परिवारीजनों ने बताया कि उन्होंने महिला के गायब होने की रिपोर्ट काकोरी थाने में दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। परिवारीजनों के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। डॉक्टर से उसका इलाज भी कराया जा रहा था। उधर, पुलिस मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी की एक महिला इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी। वह वहां से अचानक गायब हो गई। गायब होने के दो दिन बाद रेलवे ट्रैक के किनारे उसकी लाश मिली है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। 26 वर्षीय महिला का शव आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर मिला। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को महिला के परिजनों पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शिनाख्त की।

परिवारीजनों ने बताया कि उन्होंने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट काकोरी थाने में दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। परिवारीजनों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। डॉक्टर से उसका इलाज भी कराया जा रहा था। उधर, पुलिस मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है। काकोरी के इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि काकोरी के शिवरी महतवा निवासी प्रदीप अपनी पत्नी कामिनी (उम्र 26 साल) बीती 28 फरवरी की सुबह गांव के पास एक निजी क्लीनिक में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। इलाज के दौरान कामिनी ने लघुशंका जाने की बात कही और वहां से निकल गई।

काफी देर तक वापस न लौटने पर प्रदीप ने आसपास तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में वह काम पर चले गए। शाम तक घर न लौटने पर प्रदीप ने काकोरी थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसी रात आलमनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात स्थित माल गोदाम के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव पड़ा मिला।

पहचान के लिए पुलिस ने जारी की फोटो रेलवे ट्रैक के किनारे महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। उधर, पुलिस लाश की शिनाख्त में जुटी थी। जब काफी कोशिशें करने के बाद भी स्थानीय स्तर पर महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी तो पुलिस ने फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सोमवार की दोपहर गांव के कुछ लोगों ने फोटो देखकर गायब महिला के परिवारीजनों को इसकी सूचना दी। लोगों की सूचना पर परिवारीजन आनन-फानन में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस पर प्रदीप ने शव की पहचान अपनी पत्नी कामिनी सिंह के रूप में की। इसके साथ ही कामिनी के परिवार में कोहराम मच गया।