प्रेमी संग विवाहिता ने खाया जहर, दोनों की मौत; शादी के बाद भी लव अफेयर चल रहा था

सहारनपुर के गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव पाली में 25 वर्षीय विवाहिता काजल और उसके प्रेमी अंकुश ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। शवों का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी गई है।

सहारनपुर के कोतवाली गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव पाली में एक विवाहिता ने प्रेमी संग जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को एक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं, पूरे मामले में परिजन चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना नागल क्षेत्र के गांव माड़की गांव निवासी नरेंद्र ने अपनी साले की बेटी काजल को गोद लिया था। करीब एक वर्ष पूर्व काजल (25) का विवाह देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव संघालेड़ी निवासी राजू के साथ हुआ था। बताया जाता है कि विवाह के बाद भी काजल के रिश्तेदारी में लगने वाले अंकुश (25) निवासी संदलहेड़ी साथ प्रेम संबंध हो गए थे।

शादी के बाद भी चल रहा था लव अफेयर पुलिस के अनुसार कुछ दिन पूर्व पति से मनमुटाव होने के बाद से काजल अपने मायके माड़की गांव में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक शनिवार को काजल अचानक घर से लापता हो गई। उस समय उसके पिता नरेंद्र और उनकी पत्नी मजदूरी पर गए हुए थे। शाम को घर लौटने पर काजल के नहीं मिलने से परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू की। नरेंद्र ने पुलिस को भी सूचना देकर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई। सीओ प्रिया यादव ने बताया कि रविवार की सूचना मिली कि कोतवाली गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव पाली में अंकुश और काजल ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था।