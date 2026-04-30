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डिजिटल अरेस्ट में फंसी विवाहिता ने की खुदकुशी, शादी की सालगिरह से पहले मौत को लगाया गले

Apr 30, 2026 04:23 pm ISTPawan Kumar Sharma बिजनौर
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बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट और लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 28 वर्षीय विवाहिता मोनिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक कदम उसने अपनी शादी की सालगिरह से ठीक एक दिन पहले उठाया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

डिजिटल अरेस्ट में फंसी विवाहिता ने की खुदकुशी, शादी की सालगिरह से पहले मौत को लगाया गले

UP News: यूपी के बिजनौर में एक साइबर अपराध का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट और लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर भोगी निवासी 28 वर्षीय विवाहिता मोनिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक कदम उसने अपनी शादी की सालगिरह से ठीक एक दिन पहले उठाया।

मृतका की डायरी से डेढ़ पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने एक युवक द्वारा लंबे समय से परेशान किए जाने और ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया है। उसने अपने पति से माफी मांगते हुए लिखा कि वह उनसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अब बहुत दबाव में है। साथ ही बच्चों का ध्यान रखने की बात भी लिखी। नोट में यह भी उल्लेख किया है कि आरोपी उसे लगातार धमका रहा था।

परिजनों के अनुसार साइबर ठगों ने उसे ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसा माहौल बनाकर कई दिनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोप है कि आरोपी खुद को कभी क्राइम ब्रांच अधिकारी तो कभी अन्य अधिकारी बताकर कार्रवाई की धमकी देते थे। अलग-अलग नंबरों से कॉल और मैसेज कर उसे डराया जाता रहा। ऑडियो संदेशों में परिवार और रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई।

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पैसे भी ऐंठे, बढ़ता गया डर

मृतका के पति रणधीर के मुताबिक, मोनिका पिछले कई दिनों से तनाव में थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं की। घटना से एक दिन पहले वह घर से पांच हजार रुपये लेकर गई और साइबर कैफे के माध्यम से किसी को भेजे। अंदेशा है कि यह रकम साइबर ठगों को दी गई।

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जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट और मोबाइल डाटा के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।

इस मामले में एसपी अभिषेक झा ने बताय कि शहर कोतवाली के गांव फरीदपुर भोगी निवासी युवक ने बुधवार को तहरीर देकर बताया कि 28 अप्रैल को उसकी पत्नी मोनिका ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। मृतका का मोबाइल फोन चेक करने पर मामला साइबर अपराध से संबंधित मिला। मृतका के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संबंधित नंबरों की जांच की जा रही है।

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बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपये ऐंठे

उधर, साइबर अपराधियों ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के रहने वाले बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपये ऐंठ लिए। जालसाजों ने खुद को मुंबई अपराध शाखा और सीबीआई का अधिकारी बताया और नशीले पदार्थों की तस्करी व धन शोधन के आरोप में जेल भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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