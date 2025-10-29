घर आई सहेली के साथ विवाहिता फरार, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, बच्चों को लेकर पति परेशान

संक्षेप: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद घर आई सहेली के साथ विवाहिता फरार हो गई है। घर पर दो मासूम बच्चों को छोड़कर गई विवाहिता का पति पत्नी की इस हरकत से बेहद परेशान है। बच्चों को लेकर थाने का चक्कर काट रहा है।

एक विवाहिता की इंस्टाग्राम पर एक महिला से दोस्ती हो गई। विवाहिता के घर महिला कई बार मिलने आई। इसके बाद महिला के साथ ही विवाहिता फरार हो गई है। विवाहिता के दो बच्चे भी हैं। अब बच्चों को लेकर पति परेशान है। पुलिस से भी पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। मामला अलीगढ़ के बन्नादेवी इलाके के सारसौल का है। इस अजीवो-गरीब मामले को सुनकर हर कोई हैरान है। कुछ लोग इसे समलैंगिक संबंधों से जोड़ रहे हैं। विवाहिता घर से जेवर और रुपए भी लेकर फरार हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सारसौल निवासी युवक की पत्नी की इंस्टाग्राम पर एक महिला से कुछ समय पहले दोस्ती हुई थी। विवाहिता और महिला के बीच फोन पर अक्सर बातचीत होती थी। बातचीत से दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और महिला दोस्त ने विवाहिता के घर पर आना-जाना शुरू कर दिया। पिछले चार-पांच दिनों से महिला दोस्त विवाहिता के घर पर रुकी थी।

इसी बीच सोमवार को पति बाहर गया तो विवाहिता ने महिला दोस्त को पहले कपड़े लेकर उसके घर भेज दिया। कुछ देर बाद विवाहिता भी अपने घर से करीब 50 हजार रुपए नगदी और जेवर लेकर फरार हो गईं। घर से जाते समय उसे अपने दो बच्चों पांच वर्षीय बेटी और तीन वर्षीय बेटे का भी ख्याल नहीं रहा।

शाम को पति घर लौटा तो पत्नी को गायब देख दंग रह गया। आसपड़ोस में पता करने पर पता चला कि विवाहिता अपनी महिला दोस्त के साथ घर से काफी सामान लेकर गई है। पति ने फोन पर पत्नी से संपर्क किया तो उसने वापस लौटने से भी साफ इंकार कर दिया। इस पर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चों को लेकर पति थाने पहुंचा और पुलिस से गुहार लगाई। पीड़ित पति ने पत्नी को भगाने वाली महिला के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।

कहीं मामला समलैगिंक का तो नहीं इंस्टाग्राम पर दो महिलाओं के बीच हुई दोस्ती और फिर दोनों का फरार हो जाना समलैगिंक संबंधो की ओर इशारा कर रहा है। दोस्ती के बाद महिला दोस्त विवाहिता के घर आकर कई दिनों तक रुकी थी। इसी बीच दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई, इस बारे में पति को भी कोई जानकारी नहीं हैं।