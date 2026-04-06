ससुराल में साली को ले उड़ा जीजा; दोनों 3-3 बच्चों के मां-बाप, अब सदमे में बहन

महाराजगंज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब साली को जीजा भगा ले गया। बताया जा रहा है कि दोनों के 3-3 बच्चे हैं। इस घटना के बाद अब युवक की पत्नी सदमे में है। बार-बार ससुराल आने के दौरान जीजा और साली में लव अफेयर हो गया।

यूपी के महराजगंज जिले से एक चौंकाने वाला पारिवारिक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां जीजा अपनी साली को भगा ले गया। महिला शादीशुदा है, और तीन बच्चों की मां है। हैरानी की बात यह है कि जीजा भी शादीशुदा है और उसके भी 3 बच्चे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया है और पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, युवक का अपनी पत्नी के मायके में अक्सर आना-जाना लगा रहता था। शुरुआत में यह आना-जाना सामान्य पारिवारिक संबंधों के तहत ही था, लेकिन समय के साथ रिश्तों की मर्यादा टूटने लगी।

इसी दौरान उसकी अपनी मौसेरी साली से नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। महिला के पति ने उसे करीब तीन साल पहले छोड़ दिया था, जिसके बाद से वह अपने बच्चों के साथ मायके में ही रह रही थी। धीरे-धीरे जीजा और साली के बीच बातचीत बढ़ी और यह मेल-जोल प्रेम प्रसंग में बदल गया।परिवार के किसी सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि यह रिश्ता एक दिन इस तरह का मोड़ ले लेगा।

अपने बच्चों को छोड़कर जीजा-साली फरार परिजनों के मुताबिक, कुछ दिन पहले दोनों अचानक घर से लापता हो गए। महिला अपने तीन बच्चों को घर पर छोड़कर चली गई, जबकि युवक भी अपनी पत्नी और तीन बच्चों को छोड़कर उसके साथ चला गया। जब काफी समय तक दोनों का कोई पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

6 बच्चों का भविष्य दांव पर इस घटना ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। आरोपी युवक की पहली पत्नी के तीन बच्चे हैं, वहीं फरार हुई महिला के भी तीन छोटे बच्चे हैं। प्रेम के चक्कर में दोनों ने अपने छह मासूम बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। कल दोपहर युवक अपनी साली को लेकर अज्ञात स्थान के लिए फरार हो गया, जिसके बाद से दोनों का सुराग नहीं लग सका है। रिश्तों के इस उलझाव व पलायन की खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है