एक साली से शादी, अब दूसरी से भी लगा बैठा दिल, प्यार को पाने के लिए शोले का वीरू बना नवल

यूपी के कन्नौज में फिल्म शोले के वीरू की तरह एक युवक टॉवर पर चढ़ गया। युवक कहने लगा कि उसे उसकी बसंती चाहिए। दरअसल, युवक नवक एक साली से पहले ही शादी कर चुका है। अब दूसरी साली से भी दिल लगा बैठा है। उससे शादी की जिद पर अड़ा है।

फिल्म शोले का वह सीन तो याद ही होगा, जब वीरू (धर्मेंद्र) बसंती (हेमा मालिनी) के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ कन्नौज में छिबरामऊ के रसूलपुर गांव में। यहां एक युवक नवल किशोर अपनी साली से शादी की जिद लिए खेत पर लगे एचटी लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। ऊपर से आवाज लगाने लगा- मुझे मेरी ‘बसंती’ मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और अग्निशमन कर्मी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन वह नहीं उतरा। उसकी पत्नी और साली पहुंचीं तो करीब पांच घंटे बाद तीन बजे वह नीचे उतरा। बता दें कि नवल ने पत्नी की मौत के बाद अपनी एक साली से शादी कर ली थी। इसके बाद वह दूसरी साली से भी दिल लगा बैठा।

कल्यानपुर गांव निवासी 22 वर्षीय नवलकिशोर गुरुवार सुबह रसूलपुर गांव में टॉवर पर चढ़ गया। जैसे ही यह नजारा लोगों ने देखा, तो धीरे-धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में कोतवाली पुलिस और फिर अग्निशमन विभाग के लोग भी पहुंच गए। जानकारी होते ही नवल किशोर की पत्नी सपना मासूम बेटी को गोद में लेकर पहुंच गई। सभी लोग मिलकर टॉवर पर चढ़े नवल को नीचे उतारने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वह ऊपर से सिर्फ एक ही रट लगाए था कि उसे अपनी साली से शादी करनी है। जब तक घर वाले इस पर राजी नहीं होते तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। करीब पांच घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद वह नीचे उतरा।