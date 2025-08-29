Married to one sali, now he fell in love with another one too, Sholay Veeru became Naval to get love एक साली से शादी, अब दूसरी से भी लगा बैठा दिल, प्यार को पाने के लिए शोले का वीरू बना नवल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के कन्नौज में फिल्म शोले के वीरू की तरह एक युवक टॉवर पर चढ़ गया।  युवक कहने लगा कि उसे उसकी बसंती चाहिए। दरअसल, युवक नवक एक साली से पहले ही शादी कर चुका है। अब दूसरी साली से भी दिल लगा बैठा है। उससे शादी की जिद पर अड़ा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:16 AM
फिल्म शोले का वह सीन तो याद ही होगा, जब वीरू (धर्मेंद्र) बसंती (हेमा मालिनी) के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ कन्नौज में छिबरामऊ के रसूलपुर गांव में। यहां एक युवक नवल किशोर अपनी साली से शादी की जिद लिए खेत पर लगे एचटी लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। ऊपर से आवाज लगाने लगा- मुझे मेरी ‘बसंती’ मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और अग्निशमन कर्मी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन वह नहीं उतरा। उसकी पत्नी और साली पहुंचीं तो करीब पांच घंटे बाद तीन बजे वह नीचे उतरा। बता दें कि नवल ने पत्नी की मौत के बाद अपनी एक साली से शादी कर ली थी। इसके बाद वह दूसरी साली से भी दिल लगा बैठा।

कल्यानपुर गांव निवासी 22 वर्षीय नवलकिशोर गुरुवार सुबह रसूलपुर गांव में टॉवर पर चढ़ गया। जैसे ही यह नजारा लोगों ने देखा, तो धीरे-धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में कोतवाली पुलिस और फिर अग्निशमन विभाग के लोग भी पहुंच गए। जानकारी होते ही नवल किशोर की पत्नी सपना मासूम बेटी को गोद में लेकर पहुंच गई। सभी लोग मिलकर टॉवर पर चढ़े नवल को नीचे उतारने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वह ऊपर से सिर्फ एक ही रट लगाए था कि उसे अपनी साली से शादी करनी है। जब तक घर वाले इस पर राजी नहीं होते तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा। करीब पांच घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद वह नीचे उतरा।

पत्नी से विवाद के बाद चढ़ा टॉवर पर

नवल किशोर की पहली पत्नी की मौत हो जाने के बाद उसने विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के नगला सदू निवासी साली सपना से तीन वर्ष पहले शादी की थी। उससे उसे एक बच्ची भी है। सपना ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसका पति उसकी 17 वर्षीय बहन से शादी करने की जिद पर अड़ा है। इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, लेकिन वह मान नहीं रहा है। गुरुवार सुबह भी इसी बात पर उससे विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर से निकल आया और टॉवर पर चढ़ गया। नीचे उतरने के बाद पूछताछ में नवल ने माना कि वह टंकी पर चढ़ कर धर्मेंद्र वाला शोले वाला डायलॉग बोल रहा था।

