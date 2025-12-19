Hindustan Hindi News
बिना तलाक लिए शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन में नहीं रह सकता, हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह मौजूदा जीवनसाथी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

Dec 19, 2025 07:33 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, पीटीआई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एक शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक लिए कानूनी तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह मौजूदा जीवनसाथी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं और उन्हें प्रतिवादी से जान का खतरा है।

दूसरी ओर, वकील ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं का काम अवैध है क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 पहले से ही दिनेश कुमार से शादीशुदा है, उसने तलाक नहीं लिया है। कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा, दो बालिग लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, यहां तक ​​कि दो बालिग लोगों के माता-पिता भी उनके रिश्ते में दखल नहीं दे सकते, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं है। यह कुछ प्रतिबंधों से भी सीमित है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का कानूनी अधिकार शुरू होता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि एक जीवनसाथी को अपने साथी का साथ पाने का कानूनी अधिकार है और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और दूसरे जीवनसाथी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। इसलिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार पर हावी नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, अगर याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है और उनके जीवनसाथी जीवित हैं, तो उन्हें पहले जीवनसाथी से तलाक लिए बिना कानूनी तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त टिप्पणी के साथ, कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा के लिए कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के पक्ष में नहीं है, जो सक्षम कोर्ट से तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।

