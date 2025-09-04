11 साल की लड़की के पेट में उठा दर्द, जांच के बाद डॉक्टरों ने बताई हैरान कर देने वाली बात

बरेली में 11 साल की लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठा। इसके बाद घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच-पड़ताल के बाद परिजनों को जो बात बताई उसे सुनकर घर वालों के मानों पैरोंतले से जमीन की खिसक गई हो।

यूपी के बरेली में 11 साल की लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठा। इसके बाद घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच-पड़ताल के बाद परिजनों को जो बात बताई उसे सुनकर घर वालों के मानों पैरोंतले से जमीन की खिसक गई हो। दरअसल लड़की छह महीने की गर्भवती निकली। जानकारी के अनुसार शादीशुदा पड़ोसी 11 साल की लड़की को बहलाकर अपने घर ले गया था, वहां उसने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं पड़ोसी ने अश्लील वीडियो बनाया और नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा। करीब आठ महीने से आरोपी उसका शोषण कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। लड़की को पेटदर्द होने पर परिजन अस्पताल ले गए तो उसके गर्भवती होना का खुलासा हुआ। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक की 11 वर्षीय लड़की को करीब आठ महीने पहले पड़ोस में रहने वाला युवक बेल देने के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसने लड़की से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और किशोरी को घर भेज दिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी आठ महीने से लड़की से लगातार रेप कर रहा था। कुछ दिन पहले लड़की के पेट में दर्द हुआ तो भाई उसे गांव में ही एक क्लीनिक पर लेकर गया। वहां से दवा लेकर खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला तो गुरुवार को भाई लड़की को लेकर नवाबगंज के निजी अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी, जिसमें छह माह के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई।

शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है आरोपी गर्भवती होने की जानकारी सामने आने पर भाई ने लड़की से पूछताछ की तो उसने पड़ोसी की करतूत के बारे में बताया। आरोपी शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है। घटना की तहरीर किशोरी के भाई ने नवाबगंज थाने में दी है। देर रात तक पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है।